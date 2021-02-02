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    Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко: На телебаченні я заробляв більше

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    Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах - Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко: На телебаченні я заробляв більше
    Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах
    Фото: Главком

    Нардеп-шоумен, який очолив область, розповів, як його розлюбили прихильники

    Новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко зізнався, що через політичну діяльність втратив прихильність та любов аудиторії. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    «Ось ти тільки-но був відомою людиною, з тобою всі хотіли фотографуватися, сприймали як друга, а коли ти як нардеп уперше приїжджаєш на округ, то люди вже незадоволені…», – сказав він.

    Скічко зазначив, що свідомо йшов у губернатори, щоби за перший період часу провести необхідні кардинальні реформи, навіть ті, які не популярні.

    Також він підкреслив, що на телебаченні й у сфері шоубізу заробляв більше. «Можна хоча б порівняти мої декларації за 2019 та 2020 роки. Але ми з дружиною на самому початку, коли я вирішив йти в політику, сіли й домовились, бо розуміли, що так буде. Домовилися, що я йду на це свідомо. І сприймаю політику як суспільно-важливу роботу. І так – я втратив у прихильності та любові аудиторії, причому це відчувалося вже в перший тиждень», – сказав він.

    Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах. У 2013-му закінчив Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «міжнародна економіка». Близько 10 років займався підприємницькою діяльністю. У 2019-му був обраний народним депутатом України.

    Президент Володимир Зеленський 29 січня призначив Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації і вручив йому службове посвідчення.

    Дружина Скічка – власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева, донька мільярдера Леоніда Юрушева.  

    Читайте також інтерв'ю: «Я заявляв президенту, що хочу більшого». Перше інтерв’ю голови Черкаської ОДА Олександра Скічка
    Теги: Черкаси Черкащина Олександр Скічко
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