Голова Черкаської ОДА Олександр Скічко: На телебаченні я заробляв більше

Нардеп-шоумен, який очолив область, розповів, як його розлюбили прихильники

Новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко зізнався, що через політичну діяльність втратив прихильність та любов аудиторії. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Ось ти тільки-но був відомою людиною, з тобою всі хотіли фотографуватися, сприймали як друга, а коли ти як нардеп уперше приїжджаєш на округ, то люди вже незадоволені…», – сказав він.

Скічко зазначив, що свідомо йшов у губернатори, щоби за перший період часу провести необхідні кардинальні реформи, навіть ті, які не популярні.

Також він підкреслив, що на телебаченні й у сфері шоубізу заробляв більше. «Можна хоча б порівняти мої декларації за 2019 та 2020 роки. Але ми з дружиною на самому початку, коли я вирішив йти в політику, сіли й домовились, бо розуміли, що так буде. Домовилися, що я йду на це свідомо. І сприймаю політику як суспільно-важливу роботу. І так – я втратив у прихильності та любові аудиторії, причому це відчувалося вже в перший тиждень», – сказав він.

Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах. У 2013-му закінчив Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «міжнародна економіка». Близько 10 років займався підприємницькою діяльністю. У 2019-му був обраний народним депутатом України.

Президент Володимир Зеленський 29 січня призначив Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації і вручив йому службове посвідчення.

Дружина Скічка – власниця готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизавета Юрушева, донька мільярдера Леоніда Юрушева.