Скічко зізнався, що одіозний мер Черкас Бондаренко підтримував його на парламентських виборах

Новий голова ОДА сподівається, що скандальний мер припинить «бунтувати»

Новий голова Черкаської ОДА Олександр Скічко не планує перебувати в конфронтації зі скандальним міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком. Про це Скічко розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«У мене немає особливих стосунків із Бондаренком, окрім того, що він підтримував мене на парламентських виборах», – сказав Скічко.

За його словами, місто й область мають розвиватися разом. «Ми маємо бути в співпраці з міською радою. Перебувати в конфронтації невигідно насамперед для міста і його мешканців. Я сподіваюся, що в нас буде конструктивна робота й ми більше не побачимо бунтівного настрою», – сказав він.

Також Скічко озвучив найближчі спільні плани: завершити будівництво школи олімпійського резерву, втілити в життя проєкт з екстреної медичної допомоги, якої зараз немає в Черкасах.

Сьогодні, 2 лютого, у Черкаській ОДА представили нового очільника Олександра Скічка. Він сказав, що йому треба тиждень-два, щоб зрозуміти проблеми області.

Скічко у 2019 році виграв вибори в 197 окрузі з центром у Каневі, а 29 січня очолив всю Черкаську область.

Нагадаємо, на місцевих виборах-2020 міський голова Черкас Анатолій Бондаренко «у другому турі» переобрався на займаній посаді. Його результат – 54,33% голосів.

Недавно Київський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Бондаренка до президента Володимира Зеленського у справі захисту честі, гідності та ділової репутації.

Мер оскаржував рішення Печерського районного суду Києва від 1 жовтня 2020 року, який став на бік глави держави. Підставою для позову стала пресконференція глави держави 20 травня 2020 року. На ній Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про мера Черкас, заявив: «Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його обрали – це народ, це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете».