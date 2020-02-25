Новий голова Полтавської ОДА обіцяє забрати у Павла Фукса ліцензії на видобування газу, видані за минулої влади



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Новий голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов Фото: Главком

«Зараз ця справа актуалізована, тривають слідчі дії», – Синєгубов

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов звернувся до голови Полтавської облради щодо перегляду рішень про видачу газових ліцензій структурам бізнесмена Павла Фукса.

Про це Олег Синєгубов сказвав в інтерв’ю «Главкому».

За словами чиновника, переглянути ці рішення буде досить важко, бо вони були ухвалені колегіально, отже, скасувати їх може лише суд. «Від мене особисто було звернення до правоохоронних органів, до обласної прокуратури. Неодноразово я це питання порушував перед обласним прокурором Ярославом Голинським. Вони самостійно теж шукали правовий механізм, щоб вплинути на цю історію і скасувати спецдозволи на розробку родовищ. Якщо не помиляюся, їх 18 чи 19. Це так звані «сплячі» ліцензії», – сказав Синєгубов.

Голова Полтавської ОДА сказав, що з цього приводу наразі порушено два кримінальні провадження. «Одне порушила ще кілька років тому Генеральна прокуратура часів Луценка. Але результату досі немає. Можливо, буде. Друге провадження розслідує ДБР. Я знаю, що зараз ця справа актуалізована, тривають слідчі дії. За нинішньої очільниці цього відомства у мене є переконання, що ця справа буде доведена до логічного завершення, і все це буде повернене до державної власності. А вже потім справедливо, через аукціони, спецдозволи буде продано газовидобувним компаніям», – сказав Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про те, що Держгеонадра видала 14 ліцензій на видобуток газу на Полтавщині компанії російського олігарха Павла Фукса «Іст Юроуп Петролеум», яка була створена на базі скандальної компанії «Голден Деррік».