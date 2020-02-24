Про Нові Санжари і не тільки.

Перше велике інтерв’ю нового голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова

«Раніше перед приймальнею були броньовані двері та додаткова охорона – уявляєте? Ми їх прибрали»

Для центральної і місцевої влади в Україні новосанжарські протести стали неабияким випробовуванням. Очевидно, що як у Києві, так і в Полтаві не були готові до такої агресії місцевих. В умовах гібридної війни збурення такого характеру однозначно зіграло на руку ворогові. Заворушення, спровоковані розміщенням у місцевому санаторії евакуйованих із Китаю, опинилися на перших шпальтах зарубіжних ЗМІ. Вони знову отримали привід розказати про Україну в негативному світлі.

Хоча МВС та МОЗ запевняли, що всі евакуйовані з Китаю громадяни здорові і жителям Нових Санжар нічого не загрожує, повірили в це не всі. Як наслідок – сутички місцевого населення з поліцією та Нацгвардією, підозри та адміністративні протоколи. Тепер на деяких осіб чекає ще й кримінальна відповідальність. Зокрема на тих, хто кидав бруківку в правоохоронців та автобуси, і тих, хто розпалював міжнаціональну ворожнечу.

Однозначно влада мала запобігти такому розвиткові подій, проте вкотре виявила лише здатність карати за вже скоєне. Про те, що організатори нагнітання ситуації довкола евакуації українців із Уханю будуть покарані, заявив і президент Зеленський. Ситуацію назвав «тестом на зрілість» для суспільства, проте забув згадати про «зрілість» і готовність самої влади до таких викликів.

Нестандартною, м’яко кажучи, ця ситуація стала й для нового голови Полтавської обласної держадміністрації Олега Синєгубова. За чотири місяці на посаді він вперше стикнувся з викликом такого масштабу.

В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» 36-річний очільник Полтавщини розповів про те, хто, за його інформацією, стоїть за сутичками в Нових Санжарах, як він вирішував проблему на місці подій, і чи вдарить ця ситуація по рейтингах партії влади на місцевих виборах. Крім того, очільник Полтавщини розказав про корупційні справи проти своїх попередників, прокоментував зв’язки із Арсеном Аваковим та розповів про долю проблемних підприємств області.





Олег Синєгубов спілкується з мешканцями Нових Санжар (фото пресслужби Полтавської ОДА)

Розпочнемо нашу розмову з останніх буремних подій у області. Для вас ситуація у Нових Санжарах – перше бойове випробовування на посаді голови ОДА. Очевидно, ви були не готові до такого?

Це дійсно незвичайна, нестандартна ситуація, і не лише для мене. Це перший досвід для країни, для Кабміну і, відповідно, для влади області. Ми реагували оперативно. Але я б не сказав, що це перше випробування. Думаю, перше випробування почалося з перших днів роботи на посаді голови ОДА, це пов’язано, наприклад, із повним перезавантаженням керівництва ОДА, зміною пріоритетів у роботі: потрібен результат, а не процес

Що ж стосується ситуації в Нових Санжарах, там ми мали справу не просто з реакцією жителів, а з роботою професіональних провокаторів, які приїхали для дестабілізації, поширення фейків, створення негативної картинки для ЗМІ. Я розумію, хто за ними стоїть. Це, зокрема, й ті, хто був усунутий від фінансових потоків корупційного характеру, які ми зупинили в перший же тиждень роботи в Полтавській області, а також ті, хто намагався заробити політичні бали перед виборами.

Що ви відчували, коли люди кидали каміння в автобуси з їхніми ж співгромадянами?

Переживав за тих, хто був у цих автобусах. Знав, що серед евакуйованих – діти. Боявся, що вони можуть постраждати. Було соромно: наші громадяни, які зіткнулися з труднощами, повернулися на батьківщину, і їх тут так зустрічають. Розумію, що людей спеціально налаштовували, вводили в оману. Впевнений, багато хто потім шкодуватиме про свою участь у цьому.

Тобто ваша версія: заворушення були спровоковані не місцевими? Хто винен у цій ганебній ситуації?

Провокатори, які були зацікавлені в дестабілізації. Попереду місцеві вибори, це обкатка технології, коли привозять такий контингент для певних негативних кампаній. Ми це розуміли, вели роз’яснювальну роботу на місці, ситуацію дестабілізувати не дозволили. Тут треба віддати належне поліції, яка не дала погіршити чи посилити ситуацію.

Коли вам насправді повідомили про те, що евакуйованих із Китаю везуть до вас у область? Чи дійсно ви про все дізналися лише о 7-й ранку того дня, коли все відбулося?

Уночі стало відомо, що розглядається кілька варіантів. Уранці, між 6-ю і 7-ю годинами, точно хвилини не скажу, отримав офіційне підтвердження, що це буде у нас. І я відразу ж виїхав на місце. Перша інформація пішла, швидше за все, від працівників санаторію, які почали телефонувати родичам та знайомим ще вночі. Коли я прибув на місце, там уже готували блокпости, була сільгосптехніка та кілька фур.

Хто ухвалював рішення про розміщення людей саме у цьому закладі? Чи цікавився хтось із Києва вашою думкою?

Це рішення уряду, це наші громадяни, навіть якби це залежало від рішення голови області – усе сталося б так само.

Хто ухвалював рішення про застосування військової техніки у Нових Санжарах?

Це краще запитати у силовиків. Я не командую військовими.

Олег Синєгубов

«Областю має керувати нейтральна людина. Цим було продиктоване моє призначення»

Усе ваше життя було тісно пов’язане з Харковом. Яким чином ви потрапили на Полтавщину?

Відверто кажучи, мені захотілося спробувати себе. Тому минулого літа я подався до загальнонаціонального проєкту Lift. Після того була низка співбесід. Остання з них – із президентом Володимиром Зеленським. Врешті доля вирішила так, що зараз я й працюю тут. Чому саме Полтавщина? Це рішення корелюється з поглядами президента. Раніше тут працювали місцеві очільники ОДА, які, на думку правоохоронних структур, заплямували себе у різних корупційних діях. Політика та бачення мого призначення були такими, що тут має бути нейтральна людина, яка жодним чином не пов’язана з різними місцевими олігархами та кланами.

Але моє призначення відбулося не відразу. До нього я ретельно готувався, вивчав проблематику області разом зі своєю командою.

Як відбувався процес вашого призначення? Спочатку ви, мабуть, розмовляли із заступником голови Офісу президента Сергієм Трофімовим?

Так, звичайно. Він у Офісі президента безпосередньо відповідає за регіональну політику. Йшлося про те, що людина, яка хоче обіймати посаду голови ОДА, має відповідати низці критеріїв – освіта, певні навички, досвід в управлінні. Адже розуміння всього функціоналу системи управління є необхідною умовою. Після того йшла мова про особисті та лідерські якості, про нульову толерантність до корупції. Потім відбувається низка перевірок уповноважених органів. Зрештою ухвалюється рішення.

Які завдання перед вами поставили на Банковій?

Перша умова – це наведення порядку та припинення корупції у регіоні. Друга – особиста відповідальність за ухвалення рішень. Третя – аудит ефективності та законності рішень, ухвалених попередніми очільниками ОДА. Також серед моїх завдань – робота над інвесткліматом зі врахуванням специфіки Полтавської області.

Традиційно в останні роки люди на посадах голів ОДА довго не затримуються. Скільки ви плануєте керувати регіоном?

У президента є вимога щодо ефективності влади. До того, щоб люди побачили зміни в державній політиці. Щоб вони відчули ефект на місці. Допоки губернатор Синєгубов буде ефективним, він і працюватиме.

Вас не турбує, що більшість керівників вищої і регіональної влади не мають досвіду державної служби?

Я теж не був на державній службі. Лише на службі в органах внутрішніх справ. Я тривалий час працював у досить великому університеті, тому системи функціонування знаю не лише в теорії, а й на практиці. Крім того, я маю юридичний досвід, адже тривалий час очолював велику юркомпанію, яка обслуговувала певні департаменти міськради та держадміністрацій. Тобто функціонування системи я знаю зсередини.

А зараз настав час подивитися на цю державну систему з іншого боку. Раніше вона завжди була заточена на процес, а не на результат. Це я можу стверджувати, стежачи за перебігом аудиту Полтавської ОДА. Зараз настав час перелаштувати людей, які тут ухвалюють рішення.

Ви свою сім’ю також перевезли до Полтави?

Саме у процесі. У нас наразі є певні сімейні та життєві обставини. Моя дружина на останньому місяці вагітності. Враховуючи, що лікарі, які спостерігали її всі ці місяці, перебувають у Харкові, вона живе на два міста. Коли її стан дозволяє, вона приїздить до мене потягом. До того ж у нас ще є маленький син. Я з першого дня представлення на посаді винаймаю квартиру у Полтаві й фактично проживаю тут.

До ваших попередників є претензії корупційного характеру з боку правоохоронних органів. Скільки проваджень наразі, у яких справах?

Щодо колишнього очільника ОДА відповідні кримінальні провадження було відкрито ще до мого призначення. Якщо не помиляюся, провадження здійснює НАБУ. Результатів не знаю. Знаю лише, що підозри нікому поки не висунуто. Нам анонсували, що буде проведено низку експертиз та інше. Я в це не лізу, я не можу впливати на правоохоронні чи судові органи. Можу лише говорити про той аудит, який проводимо безпосередньо ми. Щодо частини департаментів ми вже його завершили, щодо частини він ще триває. Є ще багато інформації, яку потрібно перевірити. Ми досі виявляємо випадки корупційних чи інших правопорушень. Далі вже справа за правоохоронцями.

Як правоохоронець у минулому та людина з юридичним бекграундом можете спрогнозувати результат цих розслідувань? «Весна прийде – саджати будемо»?

Дійсно, дуже часто звинувачують суди чи правоохоронні органи в тому, що анонсували, але не змогли. Однак потрібно розбиратися і дивитися на цю проблему значно ширше. По-перше, це кадрова проблема, якісний склад тих органів, які здійснюють досудове розслідування. Якщо ми говоримо про якісь масштабні корупційні прояви, відмивання коштів, виведення в офшори, то повинні розуміти, що цим займалися не дурні та не прості люди. Для цього потрібний дуже високий фаховий рівень слідчих. З боку президента є ініціатива щодо можливого створення такого правоохоронного органу, як служба фінансових розслідувань або реформування чинних правоохоронних органів. Ті справи, які порушено за фактами, що ми передавали, я впевнений, бодай з частини з них будуть висунуті підозри, і люди отримають обвинувальні вироки.

Після приходу на посаду ви провели кадрову чистку, змінили всіх заступників, які дісталися вам у спадок. Де ви брали тих, кого призначили, і за яким принципом відбирали?

Тут дається взнаки специфіка Полтавської області, де правлять бал сімейні зв’язки. Один із заступників був у непрямих родинних стосунках із попереднім губернатором. Частина кадрів так само були між собою пов’язані. Це проблема, яку потрібно визнати. Коли я прийшов на посаду, то зробив висновок, що ті люди, які були заступниками, не відповідають посадам. Тому мені потрібна була нова команда. У мене була така позиція: ці люди не повинні бути вихідцями з органів державної влади. Щоб вони могли подивитися на всю цю історію новим поглядом. Щоб вони були зорієнтовані на ефективність. Мій перший заступник, як і я, харків’янин, професійний управлінець, прийшов із бізнесу. Інший заступник із Кременчука, фахівець своєї справи. Ще одна заступниця з Києва, також є фаховим менеджером. Це перша ланка управлінців. Далі повинні бути спеціалісти винятково своєї справи – освіта, охорона здоров’я, капітальне будівництво тощо.





Олег Синєгубов з керівництвом МВС у Нових Санжарах (фото пресслужби Полтавської ОДА)

«Єдиний раз зустрічався з Аваковим. Він в університеті вручав мені почесну грамоту»

Із Харкова ви забрали з собою до Полтави лише першого заступника?

Ні. Ще радника з питань будівництва. Решта влаштовувалися за процедурою відкритих конкурсів, у них брали участь люди з усієї України.

Оскільки ви з Харкова і маєте поліцейський бекграунд, вашу фігуру складно не асоціювати з Арсеном Аваковим…

Наразі співпраця є, як і з будь-яким міністром. Щодо особистих знайомств і зв’язків, можу сказати, що особисто з міністром Аваковим не був знайомий до останніх подій в області. Мене з ним пов’язують певно тому, що я працював у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Можливо, цей зв’язок дає підстави вважати, що я маю якийсь стосунок до пана Авакова. Єдиний раз ми з ним зустрічалися до цього, коли він в університеті від імені уряду в урочистій обстановці вручав мені почесну грамоту.

Чи вважаєте ви його ефективним міністром?

На його долю випала нелегка робота з реформування системи МВС і Національної поліції. Чи вдалося йому це? Про це свідчать цифри рівня довіри до Нацполіції. Можна порівняти рівень довіри, який був, і який є наразі. Звичайно, ще багато чого слід зробити, але Нацполіція переважно відповідає тим викликам, які сьогодні є. Звичайно, є людський фактор, є прояви корупції, є непрофесійність, над цим слід працювати.

На Полтавщині розташований нафтопереробний завод, що належить Ігорю Коломойському, підприємства та заводи Костянтина Жеваго, вагонобудівний завод Сергія Тігіпка, фабрика Петра Порошенка. Є компанії з іноземним капіталом. Чи зустрічалися ви з представниками великого бізнесу?

З представниками бізнесу я, звичайно, зустрічався. Але це були керівники підприємств. Щодо тих осіб, яких ви щойно перелічили, – з ними ні. У мене така позиція – якщо в них є якісь інвестиційні проєкти, і вони хочуть отримати якісь державні гарантії, тоді ми можемо зустрітися. Наразі таких зустрічей ще не було.

Чому я зустрічаюся з керівниками? Візьмемо, наприклад КрАЗ (ПрАТ «АвтоКрАЗ» належить Жеваго. – «Главком»). Мені байдуже, хто там власник. Для мене важливо, що там працює 3,5 тис. людей і підприємство де-юре перебуває у стадії банкрутства. Це в мене викликає велике занепокоєння. Це неправильно. Якщо брати Крюківський вагонобудівний завод пана Тігіпка, там працює до 8,5 тис. людей. Мене турбує, що в них є на кілька мільярдів контракт із «Укрзалізницею», який наразі не виконується, тому що «Укрзалізниця» не може його забезпечити грошима. І ми змушені спільно з керівниками підприємств розв’язувати ці питання. Ми вже проводили консультації з урядом щодо цього контракту. Кредиторська заборгованість буде розподілена між іншими державними підприємствами, які зможуть забезпечити оплату цього контракту. Адже продукція виготовлена, стоїть на заводі, ці вагони потрібно взимку опалювати. А це чималі витрати. Тому підприємство зазнає збитків.

Щодо гірничо-збагачувального комбінату пана Живаго, це взагалі окрема історія. Це найбільший платник податків у Полтавській області й один із найбільших в Україні. Вони щороку сплачують близько мільярда гривень податків. Зараз планують розвиватися, але є питання, які ми маємо з ними вирішувати – наприклад, екологічної безпеки. Бо там із цим не все так добре.

Те, що пан Жеваго оголошений у міжнародний розшук, якось відбивається на діяльності його підприємств у області?

Напевно ж впливає. Ми регулярно спілкуємося з керівником підприємства КрАЗ. Їм зараз потрібно інвестувати, щоб модернізувати свої автомобілі. Щоб вони були конкурентоспроможними. Бо, відверто кажучи, на продукцію заводу КрАЗ є певні нарікання. З їхнього боку є запитання до держави, чому ми не підтримуємо вітчизняного товаровиробника, а купуємо МАЗи? А ми кажемо, що споживач орієнтується більше на МАЗи через їх меншу проблемність в експлуатації. І це є питання.

Ми створили при ОДА раду за різними напрямами. Зібрали великий бізнес, промисловців. Тих, яких ви вже називали. У них певний час був втрачений зв’язок із урядом, президентом і загалом державною владою. Їх не чули. Вони кажуть, що губернатор із ними зустрівся вперше за кілька років. Для них це важливо. Для нас також. Далі ми будемо створювати такі ради й щодо агропромислового комплексу, газо- та нафтовидобування. Це важливо, бо ці три галузі для нас ключові.

Голова Полтавської обласної державної адмінінстрації Олег Синєгубов

«Можете собі уявити, що в області не проводилась інвентаризація держмайна»

У Полтаві створюється центр захисту бізнесу та інвестицій. Як ви заманюватиме бізнес у регіон?

Запросити інвестора замало. Їм потрібні певні гарантії, що держава не застосує до них репресивні заходи – через правоохоронні органи чи податківців. До мене особисто були звернення підприємців, бо у них хочуть забрати чи примусити продати бізнес. Ці всі питання ми повирішували і вже ніхто ні на кого не тисне. Але ми хочемо інвесторам запропонувати чітку модель співпраці. Органи влади повинні стати для них партнерами. Це те, про що казав президент, – якщо інвестор сюди заходить, ми повинні його супроводити, щоб він не мав проблем.

Так, ми чули про «інвестиційних нянь».

Це не лише «няні». Ми зараз при ОДА створюємо інвестиційний офіс. Це майданчик, на якому будуть презентовані всі інвестиційно привабливі теми. Починаючи від найпростішого – земельної ділянки, і завершуючи ділянками під розробку родовищ від Держгеонадр. Мова також про державні підприємства, які будуть виставлені на приватизацію через Фонд держмайна.

Можете собі уявити, що в області не проводилась інвентаризація держмайна. Я кажу своїм підлеглим – дайте мені перелік майна, яке у нас є, щоб подивитися, чи адекватна там орендна плата, в якому стані це майно перебуває. А мені відповідають, що не можуть надати таку інформацію, оскільки остання інвентаризація проводилася багато років тому, це близько 3,5 тисяч об’єктів. Та в якому вони стані, ми не знаємо.

Коли до мене приходить директор одного з підприємств, яке виробляє хліб, і каже, що в нього немає ані бухгалтера, ані юриста, але на підприємстві вже стоїть чиясь приватна охорона, то це щонайменше неправильно. Тому ми почали ці підприємства інвентаризувати.

Чи опікуєтеся ви майбутнім футбольної команди «Ворскла», у якої перманентні фінансові проблеми та президентом якої є згаданий Жеваго? Це проблема обласної влади чи Жеваго?

Будь-яка проблема в області – проблема губернатора. Формально клуб існує, заробітна плата сплачується. Але ми розуміємо, що ефективність і результати цього клубу напряму залежать від обсягів фінансування. Звичайно, зараз воно не на достатньому рівні. Тому ми маємо такі результати в турнірній таблиці. Такі ж проблеми були й у харківського «Металіста», який свого часу припинив існування. Будемо робити все, щоб «Ворсклу» така доля не спіткала, однак не все залежить від нас. Наразі це приватний клуб, тому фінансувати його обласною владою не законно. Якщо постане питання щодо утримання інфраструктури, то це питання може стати актуальним лише у разі передачі її до комунальної власності. Та наразі такі питання ще не стоять.

Облраду зараз очолює представник БПП, його заступники – представники «Батьківщини» та «Свободи». Загалом склад Ради дуже строкатий – 11 фракцій та груп. Ви знайшли з ними спільну мову?

Це був певний виклик. Мене призначили в середині листопада, саме в період, коли розроблявся бюджет на наступний рік. Він має подаватися на розгляд облраді. Спочатку у нас було дещо різне бачення і ми мали переконувати депутатів, групи та фракції підтримати його. Конструктив знайшли. Той бюджет, який ми ухвалили, був найкращим за останні роки. Тому що 30% ми заклали на розвиток області. Раніше було переважно 10–12%.

Щоб проєкт бюджету підтримали, я особисто зустрічався з більшістю депутатів. Адже серед людей ширилися різні чутки, зокрема про те, що Синєгубова сюди поставили щось розвалити. Я доводив свою відкритість. Раніше перед приймальнею були броньовані двері та додаткова охорона – уявляєте? Ми їх прибрали. Деякі депутати мені зізнавалися, що не могли потрапити до голови ОДА роками. Ми почали з ними розв’язувати питання їхніх округів. Наприклад, одна депутатка сказала, що громаді потрібен сміттєвоз. Оскільки це питання у нашій компетенції, ми його вирішили. Ми зустрічалися з групами та фракціями. Потім я особисто відвідував усі профільні комісії, на яких розглядався бюджет. Голови цих комісій казали, що це було вперше, коли голова ОДА приходить на засідання та відстоює проєкт бюджету. У результаті, з 76 присутніх бюджет підтримали 72 депутати.

Проте голова облради – з БПП і є фактично вашим політичним опонентом.

Усі вони розуміють, що за ними стоять люди, виборці. Депутати місцевих рад відрізняються від народних депутатів тим, що вони більш наближені до людей – на місцевих виборах зазвичай голосують не так за партії, як за персоналії. І всі вони знають, що незабаром їм треба відповідати та звітувати перед громадою. Адже скоро знову йти на вибори. Ключовим стало: якщо депутати не ухвалять бюджет, який був опублікований і жодних питань до нього не було, то їм не буде що відповісти своїм виборцям.

Зараз ми розподілятимемо залишки від перевиконання бюджету 2019 року і спрямовуватимемо ці кошти на медицину, освіту, капітальне будівництво. То як за все це можна не проголосувати? Гостро стоїть також питання розчищення річищ річок. А в нас лише по одній річці вже п’ять кримінальних проваджень. Хоча екологією займатися треба.

Це зловживання ще ваших попередників?

Звичайно. Аудит ще триває. Департамент ще повністю не оновлений. Дуже багато було запитань до колишнього керівництва Державної екологічної служби, які не виконували свої функціональні обов’язки. З огляду на газовидобувну потужність регіону, дуже багато було запитань до них.

Позаминулого року Полтавська облрада зі скандалом роздавала газові ліцензії структурам бізнесмена Павла Фукса. Чи ініціюватимете ви перегляд цих рішень?

Я звернувся до голови облради, щоб ці рішення були переглянуті. Бо там були відповідні погодження облради. Це досить важко буде зробити, бо рішення було ухвалено колегіально, а отже, скасувати їх може лише суд. Від мене особисто було звернення до правоохоронних органів, до обласної прокуратури. Неодноразово я це питання порушував перед обласним прокурором Ярославом Голинським. Вони самостійно теж шукали правовий механізм, щоб вплинути на цю історію і скасувати спецдозволи на розробку родовищ. Якщо не помиляюся, їх 18 чи 19. Це так звані сплячі ліцензії. Наразі порушено два кримінальні провадження. Одне порушила ще кілька років тому Генеральна прокуратура часів Луценка. Але результату досі немає. Можливо, буде. Друге провадження розслідує ДБР. Я знаю, що зараз ця справа актуалізована, тривають слідчі дії. За нинішньої очільниці цього відомства у мене є переконання, що ця справа буде доведена до логічного завершення, і все це буде повернене до державної власності. А вже потім справедливо, через аукціони, спецдозволи буде продано газовидобувним компаніям.

Олег Синєгубов

«Децентралізація: час для добровільного об’єднання вже закінчився»

Крім газових ліцензій, які ще справи перебувають у зоні вашої уваги?

Зараз ми боремося із незаконними кар’єрами, незаконним видобутком піску, вирубкою лісів. Ті люди, які за всім цим стоять, ведуть агресивну піар-кампанію проти мене, щось пишуть, знімають. Проте в мене позиція така – якщо про когось не пишуть нічого поганого, то він або нічого не робить, або вже отримав свою частку. Щодо очільника обласного Держлісагентства пана Тараненка я вже двічі робив подання до профільної служби на звільнення. Це офіційний документ, який пішов на Київ. Там історія на кілька кримінальних проваджень. Мені не зрозуміло, чому цей керівник досі на посаді. Щодня отримую фото наслідків незаконної вирубки лісів. Ще цікаві результати діяльності цієї людини: у нас зафіксований єдиний випадок, коли наші попередники передали 10 тисяч га мисливських угідь в оренду на 49 років. Це зробили заступники губернатора і облрада. Тому у нас і панують такі місцеві князьки.

Невже вони не намагалися домовитися з новим головою ОДА?

З першого ж дня направляли гінців. Відразу ж пішли замовні публікації. Намагаються тиснути таким чином. Градусу додає питання децентралізації… Багато маніпуляцій через процес створення ОТГ. Сільські голови завжди кажуть, що вони за людей. Проте в більшості випадків там є свої місцеві впливові люди, як правило, власники якогось бізнесу – аграрного або промислового, які під себе утворюють громаду і хочуть нею розпоряджатися, або отримати ще нерозпайовану землю, або розвивати свій бізнес. От і починаються суперечки між населенням і цими людьми. Якщо ти на боці простих людей, то автоматично ворог для місцевих царьків…

На сьогодні в Полтавській області близько двох десятків проблемних ОТГ, які не відповідають критеріям спроможності. Час, відведений на добровільну децентралізацію закінчився. Які варіанти завершення цієї реформи у вашому арсеналі?

Час на децентралізацію і добровільне об’єднання в ОТГ у людей був із 2015 року. Наразі ми маємо результат недостатньої роботи на місцях. Фактично людей з цим покинули, не провели роз’яснювальну роботу, не сказали про те, що ви маєте самі об’єднатися, інакше за вас це зроблять органи влади. Дуже багато людей, які не встигли об’єднатися і зараз хочуть ускочити в останній вагон, мотивували свою нерішучість тим, що не повірили в реформу децентралізації. Коли зараз людям починаєш пояснювати які перспективи та переваги вони б уже мали, то вони відповідають: якби нам пояснили, то ми б вже це зробили. Наразі що маємо? Десь утворилися громади, але вони не є спроможними. Дуже багато голів ОТГ спираються лише на економічні показники. А ще є показники кількісні, якісні, чисельність населення, дітей, території. Є, наприклад, громади, які мають ренту, що сплачується за газовидобування, а інші ні. Ми маємо розуміти державницький підхід: усі громади повинні мати щонайменше середній рівень спроможності. Ми також повинні дивитись і на етнічні характеристики. Бо деякі села фактично ворогують одне з одним. Кажуть, будемо стояти до кінця і ніколи не об’єднаємося в одну громаду. Зараз ми маємо перспективний план і ми його надіслали до Міністерства розвитку громад і чекаємо третього раунду дискусій і обговорення на найвищому рівні. За рекомендацією міністерства ми створили майданчик, на який запрошуємо всі ці громади, які об’єднуються, або які не бажають об’єднуватися. Ми всіх слухаємо, пояснюємо і на основі цього ухвалюємо рішення. Ми маємо розуміти, що за ОТГ майбутнє України.

А що ви будете робити з тими громадами, які не пристануть на ваші пропозиції?

Уже пішли певні маніпуляції. Перекриття шляхів. Певні зловживання з боку очільників ОТГ. Будемо відстоювати свою позицію, пояснювати. Потрібно усвідомити: час для добровільного об’єднання вже закінчився. Зараз Кабмін затверджуватиме цей перспективний план. Наступним кроком має бути укрупнення цих ОТГ.

Країна на порозі відкриття ринку землі. Які прогнози, до чого готуєтеся в області?

Ми розуміємо, що роз’яснювальній роботі треба приділити особливу увагу, тому проводили земельний форум, на який прийшли переважно фермери і представники аграрного бізнесу. Лунали запитання, на кшталт «нам що, ще раз купувати цю землю? Адже ми вже взяли її у оренду». Але ми не почули того селянина, який може стати потенційним власником землі. Для того, щоб людину можна було б визнати власником, треба три умови: правоволодіння, користування і розпорядження. Не можна сказати, що всі власники одразу продадуть свою землю. По-друге, всі зобов’язання щодо договорів оренди зберігаються. Хочу також сказати як юрист: ті запобіжники, які передбачені у законопроєкті, дієві. Якщо в медійному просторі постійно казати людям, що земельна реформа – це погано, то так люди й думатимуть.

На ринку землі вже не одне покоління політиків спекулює, і зараз ми отримуємо той самий ефект. Наше завдання – провести роботу серед населення, власників паїв, максимально роз’яснити їм права.

Олег Синєгубов

«У «Слуг народу» тут найвищий рейтинг. Далі йде ОПЗЖ і «Батьківщина»

Чому ви не пройшли у 2018 році конкурсний відбір на посаду судді Вищого антикорупційного суду України?

Тоді я обіймав посаду декана факультету і мені, відверто кажучи, було цікаво пройти цей шлях. Зрозуміти, як воно все відбувається, чи є якісь ризики. Це був винятково спортивний інтерес. Адже це був навіть не мій фах. Бо там профільне адміністративне право, антикорупційне законодавство. А я фахово займався цивільним, міжнародним приватним та сімейним правом. Там було кілька тисяч тестових запитань. Відверто кажу: до них не готувався. Мені самому цікаво було, що ж я знаю після завершення університету? Зважаючи, що я закінчив університет із відзнакою, мені вдалося посісти за кількістю балів у тестах місце десь посередині. Але навіть якби я пройшов у наступний етап, то я б однаково не пішов далі, бо мені не було цікаво обіймати посаду судді антикорупційного суду

Які політичні розклади на Полтавщині напередодні місцевих виборів 2020 року?

Ми робили соціальний зріз. У «Слуг народу» тут найвищий рейтинг – близько 35–38%. Далі йде ОПЗЖ – близько 18%. Потім Батьківщина – близько 12%. За ними наша місцева партія «Рідне місто». Солідарність у нас тут майже не представлена. Передвиборча кампанія в місті у нас уже почалася. Певні політичні діячі вже заявили, що вони йдуть у мери.

Чи не боїтеся ви, що після усіх новосанжарських подій рейтинги «Слуги народу» та Зеленського будуть геть іншими?

Я був на місці, люди не звинувачували президента або партію, багато хто з них просто був дезінформований про ситуацію в цілому, не розумів, що всі на борту здорові, пройшли всі дослідження китайських і українських фахівців. Трохи перелякані.

Питання про адміністративний ресурс. Як ви пручатиметеся спробам використати ваші можливості та вплив на виборах?

Президент чітко висловив свою позицію: губернатори відповідальні за порядок та організацію виборів. Проте, акцентую – у жодному разі – не вплив. Навіть коли у нас тут були наприкінці грудня місцеві вибори голів ОТГ, я був за межами Полтави. Щоб не було жодних провокацій, думок і чуток, що ми комусь щось організовуємо. Крім того, цей меседж було донесено не лише головам ОДА, а й народним депутатам. Знаєте, у нас народ досить сучасний, із критичним мисленням. А політичні діячі та спостерігачі на дільницях досить обізнані у виборчому процесі.

Тобто в день виборів ви будете за межами Полтави?

Цього дня мені потрібно бути на зв’язку з правоохоронцями, щоб не було певних інсинуацій і провокацій. Адже у разі чогось, перший до кого звертаються, – голова ОДА. Тому будемо реагувати, і ніч, швидше за все, доведеться провести тут, поруч із цими чудовими старовинними телефонними апаратами.

Руслан Поліщук, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»