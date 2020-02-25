КрАЗ та Крюківський вагонобудівний завод мають проблеми зі збутом продукції, – голова Полтавської ОДА



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Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов Фото: Главком

Синєгубов розказав про проблеми підприємств Жеваго та Тигіпка у Полтавській області

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов занепокоєний тим, що підприємство «АвтоКрАЗ» (власник Костянтин Жеваго – «Главком), на якому працюють 3,5 тис. людей, перебуває у стадії банкрутства.

Про це Олег Синєгубов сказав в інтерв’ю «Главкому».

Синєгубов зазначив, що, з одного боку, КрАЗ потребує інвестицій, щоб модернізувати свої автомобілі, з іншого, має претензії до держави, яка купує МАЗи, а не їхню продукцію. «Споживач орієнтується більше на МАЗи через їх меншу проблемність в експлуатації», – зазначив очільник Полтавської ОДА.

Синєгубов сказав, що підприємства Констянтина Жеваго є найбільшими платниками податків у Полтавській області, а його гірничозбагачувальний комбінат щороку сплачує близько 1 млрд грн податків. Проте, за словами Олега Синєгубова, на цьому підприємстві не все добре з дотриманням екологічної безпеки. Чиновник визнав, що на підприємства впливає і те, що Жеваго оголошений у міжнародний розшук.

Синєгубов також повідомив, що Крюківський вагонобудівний завод (власник Сергій Тигіпко – «Главком), де працює до 8,5 тис. людей, має на кілька мільярдів контракт із «Укрзалізницею», який наразі не виконується, тому що «Укрзалізниця» не може забезпечити контракт грошима. «Ми вже проводили консультації з урядом щодо цього контракту. Кредиторська заборгованість буде розподілена між іншими державними підприємствами, які зможуть забезпечити оплату цього контракту. Адже продукція виготовлена, стоїть на заводі, ці вагони потрібно взимку опалювати. А це чималі витрати. Тому підприємство зазнає збитків», – сказав Синєгубов.

Олег Синєгубов підкреслив, що для вирішення питань промисловців при Полтавській ОДА створили раду за різними напрямами.

Нагадаємо, в Україні у березні 2019 року порівняно з березнем минулого року виробництво автотранспортних засобів скоротилося на 30,9% до 534 одиниць.