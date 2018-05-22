Місцеві депутати на Полтавщині вимагають скасувати скандальну ліцензію на видобуток газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Компанія СГС з 2014 року не виконує рішення Полтавської облради, за яким вона зобов'язана укладати з місцевими органами влади угоди на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання об'єктів соціальної інфраструктури

Депутати Савінцевської сільської ради Полтавської області на вимогу громади зібрали позачергову сесію, на якій одноголосно вирішили скасувати спеціальний дозвіл на користування надрами для компанії «Східний геологічний союз».

Рішення депутатів сільради з вимогою скасування ліцензії було направлено в Державну службу геології та надр України, яка повинна підготувати законне обгрунтування для позбавлення СГС ліцензії №5973 на видобуток вуглеводнів Кошевойського родовища.

Нагадаємо, ситуація навколо будівництва газової свердловини і знищення родючого шару землі посеред сільгоспугідь села Савинці загострюється в результаті бездіяльності керівництва Полтавської області. Місцеві жителі обурені тим, що губернатор Валерій Головко відмовляється вислухати їхні побоювання з приводу екологічної катастрофи і видобутку газу поблизу села, і при цьому публічно підтримує газовидобувну компанію.

Як повідомив громадський активіст і головний редактор полтавської газети «Останній Бастіон» Геннадій Сікалов, депутати встали на захист громади, незважаючи на протидії губернатора області.

«Коли стало ясно, що обласна влада на боці компанії, єдиною опорою громади стала місцева влада. Це рішення вже в певній мірі перемога місцевих жителів. У нас закон один для всіх, тому ми будемо домагатися справедливості всіма можливими методами і не дозволимо незаконних дій з видобутку ресурсів у нашому регіоні», - зазначив Сікалов.

Серед підстав для скасування спецдозволу депутати називають той факт, що компанія нібито не платить ренту до місцевих бюджетів і не надала громадськості звіт про вплив газовидобутку посеред сільгоспугідь на екологію. Також СГС з 2014 року не виконує рішення Полтавської облради, за яким вона зобов'язана укладати з місцевими органами влади угоди на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання об'єктів соціальної інфраструктури.

Раніше, як повідомляли ЗМІ, детективам НАБУ була передана інформація про «неформально-застільны відносини губернатора Полтавської області Валерія Головка з представниками все тієї ж газодобувної компанії».

Джерело: Gazeta.ua