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    Новий міністр інфраструктури взяв радником екс керівника Укрзалізниці

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    Міністр&nbsp;Олександр Кубраков - Новий міністр інфраструктури взяв радником екс керівника Укрзалізниці
    Міністр Олександр Кубраков
    фото: rbc.ua

    Кубраков призначив радником екс-топ-менеджера УЗ

    Міністр інфраструктури Олександр Кубраков призначив своїм штатним радником екс-голову Придніпровської залізниці Івана Федорка.

    Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в Мінінфраструктури.

    «Призначений в якості радника, який курирує реформування «Укрзалізниці». В першу чергу важливий більш ніж 30-річний досвід роботи і керівництва двома найбільш завантаженими залізницями – Придніпровської і Південно-Західної. Найближчим часом Кубраков очікує від Федорка базового бачення реформ, також планується, що радник буде координувати свою діяльність з майбутнім главою УЗ і новим правлінням, яке має з'явитися в компанії найближчим часом», – розповів співрозмовник.

    Як відомо, згідно з звіту компанії за 2020 рік, «Укрзалізниця» за підсумками 2020 року отримала чистий збиток в 11,9 мільярда гривень, в 2019 році прибуток склав майже 3 мільярди.

    В УЗ пояснили впливом пандемії, перш за все мова йде про тимчасове припинення пасажирських перевезень за всіма видами сполучення.

    У Мінінфраструктури впевнені, що значний вплив на збитковість підприємства надавав непрофесіоналізм попереднього менеджменту, який працював в компанії останні кілька років.

    «Федорко вважають представником «старої школи професіоналів», який зможе повернути УЗ знову на рейки прибутковості та ефективної роботи», – говорить джерело.

    Нагадаємо, Федорко закінчив у 1985 році Київський технікум залізничного транспорту, у 1993 році Харківський інститут інженерів транспорту, за спеціальністю «інженер експлуатаційник».

    На залізниці працює з 1984 року, починав стрілочником на станції «Бахмач». До 2001 року працював на різних посадах у Конотопській дирекції Південно-Західної залізниці. У 2005 році очолив галузеву службу перевезень ПЗЗ, в 2013-2015 роках – перший заступник начальника ПЗЗ, з квітня 2015 по липень 2016 – заступник гендиректора УЗ.

    У 2015-2016 рр. виконував обов'язки керівника Придніпровської залізниці, був директором УЗ з вантажних перевезень та логістики.

    Іван Федорко – почесний працівник транспорту України, Почесний залізничник, заслужений працівник транспорту України, кандидат наук, член-кореспондент Транспортної академії наук України.
    Теги: міністр Укрзалізниця радник Олександр Кубраков
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    Новий міністр інфраструктури взяв радником екс керівника Укрзалізниці