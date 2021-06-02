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    Уряд обмежив вміст фосфатів у мийних засобах: що це означає для екології

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    Більше 6000 тонн фосфатів потрапили в українські водойми у 2020 році - Уряд обмежив вміст фосфатів у мийних засобах: що це означає для екології
    Більше 6000 тонн фосфатів потрапили в українські водойми у 2020 році
    Фото: з відкритих джерел

    Зміни стосуватимуться мийних засобів як для побутового прання, миття й очищення, так і для промислового

    Уряд підтримав постанову «Про внесення змін до Технічного регламенту мийних засобів».

    Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський на сторінці у Facebook.

    «Документ покликаний запровадити поетапне обмеження вмісту фосфатів та інших сполук фосфору в мийних засобах. Зміни стосуватимуться мийних засобів як для побутового прання, миття й очищення, так і для промислового», – йдеться у повідомлені.

    Більшість країн світу ще в наприкінці минулого століття почали впроваджувати подібні обмеження. «10 років тому Європарламент взагалі наклав заборону на використання фосфатів у засобах для прання. Сьогодні, своє довгоочікуване «ТАК» зменшенню вмісту фосфатів сказала й Україна», – написав міністр.

    «На жаль, ми вже наочно можемо спостерігати до яких наслідків призвело тотальне використання фосфатів у мийних засобах. Для цього достатньо лише поглянути на головну водну артерію країни – Дніпро. Перенасичена фосфатами вода призвела до розмноження, шаленими темпами, синьо-зелених водоростей.

    І наостанок, кілька цифр, які скажуть самі за себе, чому обмеження вмісту фосфатів у мийних засобах це не просто важливе рішення, а вимога часу:

    1 грам фосфатів = появі 5-10 кілограмів водоростей;

    близько 90% мийних і пральних засобів в Україні містять фосфати натрію та калію;

    більше 6000 тонн фосфатів потрапили в українські водойми у 2020 році».

    Тим часом, у річці Недра між селами Лехнівка та Недра у Броварському районі Київської області виявлено масова загибель риби, а вода у водоймі коричневого кольору.

    У ході обстеження виявлено загибель 300 екземплярів плітки. Зi слiв старости с. Недра та сільського мешканця, вода змiнила колiр увечері 30 травня, а вже зранку почала гинути риба.

    Теги: екологія міністр Європарламент вода Дніпро Україна хімікати Роман Абрамовський
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    Уряд обмежив вміст фосфатів у мийних засобах: що це означає для екології