Уряд Німеччини виділяє 8 млрд євро на водневі проекти

Всього вибрано для фінансування 62 великомасштабних водневих проектів

Федеральне міністерство економіки і Федеральне міністерство транспорту Німеччини відібрали 62 водневих проектів, які будуть фінансуватися державою в рамках європейської програми IPCEI ( «Важливі проекти, що представляють загальноєвропейський інтерес»), – повідомляють Elektrovesti.

З федеральних фондів і бюджетів на проекти буде виділено 8 млрд євро. У тому числі близько 4,4 млрд євро – від Федерального міністерства економіки і до 1,4 млрд євро – від Федерального міністерства транспорту. Крім того, на програми передбачається залучити інвестиції на загальну суму 33 млрд євро.

62 великих водневих проектiв були відібрані з більш ніж 230 отриманих проектних пропозицій. Вони представляють весь ланцюжок створення вартості на водневому ринку.

Під егідою міністерства економіки будуть реалізовані 50 проектів. Сюди входить виробництво зеленого водню за допомогою більш 2 ГВт електролізних потужностей і створення газотранспортної інфраструктури – водневих трубопроводів протяжністю близько 1700 км. Велика кількість проектів заплановано до реалізації в сталеливарної та хімічної промисловості.

Федеральне міністерство транспорту фінансує 12 проектів в сфері мобільності. Вони стосуються розробки і виробництва систем і транспортних засобів на водневих паливних елементах – від легкових і вантажних автомобілів до комунальної техніки. Крім того, буде стимулюватися розвиток загальнонаціональної і транскордонної інфраструктури водневих заправок. Комплексний проект в Гамбурзі націлений на авіацію та морської сектор.

«Ми хочемо стати першими в світі в області водневих технологій. Для цього ми об'єднуємо наші сили в Європі і ініціюємо масштабні інвестиції в водневі технології майбутнього. Це забезпечить конкурентоспроможність і нові робочі місця. Завдяки цим водневим проектам можна щорічно скорочувати кілька мільйонів тонн викидів вуглекислого газу», – сказав федеральний міністр економіки Петер Альтмайер.

«В даний час транспорт більш на 95% залежить від використання викопного палива. Тому нам терміново потрібна мобільність, яка використовує відновлювані джерела енергії», – сказав у свою чергу федеральний міністр транспорту Андреас Шойер.