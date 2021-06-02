Кабмін призначив двох заступників Ляшка: що про них відомо

Ці дві кандидатури були запропоновані самим главою МОЗ

Кабінет міністрів України призначив двох заступників нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Заступниками міністра стали Ігор Кузін та Петро Ємець. Про це повідомив міністр Ляшко на сторінці у Facebook.

Ці дві кандидатури були запропоновані самим главою МОЗ.

«Кабінет міністрів призначив запропоновані мною кандидатури двох заступників міністра. Ігор Кузін, Петро Ємець, вітаю у команді Міністерства охорони здоров’я. Легко не буде, але знаю, що разом зможемо реалізувати усе заплановане», – заявив Ляшко.

Ігор Кузін – колишній виконувач обов'язків гендиректора Центру громадського здоров'я. На посаді керівника ЦГЗ він перебував з 2019 по 2021 рік, а потім став заступником нового очільника центру.

Петро Ємець – вже працював в Міністерстві охорони здоров'я. Як говорив Ляшко, Ємець пройшов у міністерстві шлях від посади головного спеціаліста до керівника економічного департаменту.

Нагадаємо, 20 травня Рада призначила Ляшка міністром охорони здоров'я. «За» проголосували 262 парламентаря. Ляшко одразу після голосування приніс присягу члена Кабінету міністрів. У свою чергу новопризначений міністр заявив, що планує замінити близько 50% керівного складу МОЗ. Зокрема, за його словами, замінять трьох із шести заступників, які далі працюватимуть зі своїми директоратами.