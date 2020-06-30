Новий нардеп від «Батьківщини» склав присягу: що про нього відомо



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Сергій Євтушок зайшов у Раду від «Батьківщини» замість Ольги Бєлькової

Євтушок був нардепом Верховної Ради 8-го скликання

Сергій Євтушок склав присягу народного депутата. У парламент він пройшов замість Ольги Бєлькової від фракції «Батьківщина», яку позбавили мандату.

Присягу він склав на засіданні Верховної Ради у вівторок, 30 червня.

«25 червня 2020 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Євтушка Сергія Миколайовича, включеного до виборчого списку політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», — сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Після цього Євтушок зачитав текст присяги з трибуни парламенту.

«Уже вдруге складаю присягу народного депутата України. Щиро вдячний всім за підтримку та віру. Ви можете бути впевнені, що в Раду зайшов депутат, який працює для людей, разом із людьми й завжди відкритий до діалогу з вами», — написав він у Facebook.

До виборчого списку партії Євтушок включений під №25.

За даними громадського руху «Чесно», Сергій Євтушок був одним з прогульників засідань комітету у Верховній Раді XVIII скликання.

Він навчався у Томському вищому військовому командному училищі зв’язку та СПТУ №22 у місті Сарни. Також закінчив Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету за спеціальністю «маркетинг», НАДУ при президентові України за фахом «державне управління».

До політичної кар’єри обіймав керівні посади у комерційних підприємствах.

У 2010 році обраний Сарненським міським головою від «Батьківщини». З 2008 до 2010 року працював в Апараті Ради помічником-консультантом народного депутата Сергія Кошина.

У квітні 2014 року призначений головою Сарненської районної державної адміністрації, звільнений 20 вересня того ж року.

Був народним депутатом XVIII скликання, обраний у 2014 році від ВО «Батьківщина» за округом №156 (Рівненська область), членом парламентського Комітету з питань транспорту.

Нагадаємо, 18 червня депутати проголосували за вихід з Ради представниці партії «Батьківщина» Ольги Белькової. Під час виступу Белькова подякувала депутатам за співпрацю і попросила підтримати її заяву про складання повноважень. «За» складання мандату депутатки проголосували 343 парламентарі.