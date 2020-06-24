Стало відомо, чому депутатка з «Батьківщини» склала мандат



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Ольга Бєлькова доєдналася до команди ТОВ «Оператор ГТС України»

Ольга Бєлькова отримала посаду у підприємстві, яке є оператором української ГТС

Вже колишня народна депутатка від «Батьківщини» Ольга Бєлькова очолила міжнародний напрям діяльності Оператора ГТС України. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«24 червня Ольга Бєлькова доєдналася до команди ТОВ «Оператор ГТС України» та стала керівником напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами», - йдеться у повідомленні.

Також у компанії повідомили, що основним завданням Бєлькової на цій посаді буде просування та захист інтересів ОГТСУ на міжнародній арені, в першу чергу щодо питань реалізації проєктів «Північний потік – 2» та інших обхідних газогонів. Також її пріоритетною задачею стане завершення процесу повної інтеграції України в європейський газовий ринок.

Сама Бєлькова так прокоментувала своє призначення: «Моє рішення скласти повноваження народного депутата та перейти в державну стратегічну компанію є намаганням захистити великі українські інтереси. Так, з одного боку, це амбітний виклик, але з іншого, і що для мене найголовніше, – це можливість реалізувати в енергетичному секторі ті зміни та реформи, що були напрацьовані мною та колегами в парламенті за попередні 5 років».

«Українська ГТС повинна бути затребуваною та невід’ємною частиною європейської газотранспортної мережі, Україна повинна запустити повноцінний ринок газу та інтегрувати його в європейський. Я докладу весь свій досвід та максимум зусиль, щоб ми цього досягли», – зазначила Ольга Бєлькова.

Зауважимо, що ТОВ «Оператор ГТС України» транзитує природній газ з РФ до країн Європейського Союзу, транспортує його магістральними газопроводами для споживачів усіх регіонів України, а також забезпечує учасникам ринку доступ до українських газосховищ. Компанія є одним з найбільших роботодавців та платників податків в країні – приносить державі близько 2% ВВП та забезпечує роботою більше 11 000 висококваліфікованих фахівців.

Ольга Бєлькова має більше 20 років досвіду просування та реалізації міжнародних проектів – як на керівних посадах в громадських і комерційних організаціях, так і на рівні держави в статусі народного депутата останніх трьох скликань. На міжнародній арені вона брала активну участь в протидії реалізації проєкту «Північний потік – 2» та відстоюванні позиції України як транзитної країни.

Ольга Бєлькова народилась в 1975 році, отримала вищу економічну освіту в Черкаському державному технічному університеті (1997) та вищу юридичну освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2001), є випускницею Harvard Kennedy School of Government (2011) з дипломом магістра з державного управління.

З початку 2000-х пані Ольга вела проєкти з інтеграції України в глобальне співтовариство, відповідала за надання міжнародних грантів, тісно співпрацювала з відомими міжнародними організаціями. В 2011 пані Бєлькова стала керуючим партнером компанії EastLabs, де основним фокусом був пошук нових команд для фінансування їхніх проєктів та створення програми розвитку таких команд в акселераторі.

У Верховній Раді України (2012-2020) активно працювала в комітетах: з питань фінансів і банківської діяльності (VII скликання), з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (восьмого скликання), з питань фінансів, податкової та митної політики (дев'ятого скликання).

Нагадаємо, що 16 червня стало відомо, що депутатка Ольга Бєлькова покидає Раду.

Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту дозволив Ользі Бєльковій з «Батьківщини» скласти депутатські повноваження.