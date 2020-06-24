Стало відомо, чому депутатка з «Батьківщини» склала мандат
Ольга Бєлькова отримала посаду у підприємстві, яке є оператором української ГТС
Вже колишня народна депутатка від «Батьківщини» Ольга Бєлькова очолила міжнародний напрям діяльності Оператора ГТС України. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«24 червня Ольга Бєлькова доєдналася до команди ТОВ «Оператор ГТС України» та стала керівником напряму з міжнародної діяльності та роботи з державними органами», - йдеться у повідомленні.
Також у компанії повідомили, що основним завданням Бєлькової на цій посаді буде просування та захист інтересів ОГТСУ на міжнародній арені, в першу чергу щодо питань реалізації проєктів «Північний потік – 2» та інших обхідних газогонів. Також її пріоритетною задачею стане завершення процесу повної інтеграції України в європейський газовий ринок.
Сама Бєлькова так прокоментувала своє призначення: «Моє рішення скласти повноваження народного депутата та перейти в державну стратегічну компанію є намаганням захистити великі українські інтереси. Так, з одного боку, це амбітний виклик, але з іншого, і що для мене найголовніше, – це можливість реалізувати в енергетичному секторі ті зміни та реформи, що були напрацьовані мною та колегами в парламенті за попередні 5 років».
«Українська ГТС повинна бути затребуваною та невід’ємною частиною європейської газотранспортної мережі, Україна повинна запустити повноцінний ринок газу та інтегрувати його в європейський. Я докладу весь свій досвід та максимум зусиль, щоб ми цього досягли», – зазначила Ольга Бєлькова.
Зауважимо, що ТОВ «Оператор ГТС України» транзитує природній газ з РФ до країн Європейського Союзу, транспортує його магістральними газопроводами для споживачів усіх регіонів України, а також забезпечує учасникам ринку доступ до українських газосховищ. Компанія є одним з найбільших роботодавців та платників податків в країні – приносить державі близько 2% ВВП та забезпечує роботою більше 11 000 висококваліфікованих фахівців.
Нагадаємо, що 16 червня стало відомо, що депутатка Ольга Бєлькова покидає Раду.
Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту дозволив Ользі Бєльковій з «Батьківщини» скласти депутатські повноваження.