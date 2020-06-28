Соратник Тимошенко купив квартиру у центрі Києві за 7 млн грн



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« Батьківщинівець » Михайо Волинець обзавівся нерухомістю в елітному комлексі на Печерську

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Народний депутат від ВО «Батьківщина» Михайло Волинець став власником квартири площею 122,3 кв. м у Києві.

Вартість нерухомості становить 7,64 млн грн. Про це свідчать дані з сайту НАЗК, які з’явилися 28 червня.

Продавцем виступило ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП Ессет Менеджмент», прописана у Києві. За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ця компанія має стосунок до інвестиційної групи UFuture, засновником та мажоритарним акціонером якої є колишній нардеп Василь Хмельницький.

Нардеп Михайло Волинець

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нова квартира розташована на вулиці Патріса Лумумби, 6/1. За цією ж адресою розміщений житловий комплекс «Бульвар фонтанів». За інформацією сайту ЖК, ціни на квартири у новобудові стартують від 69,3 тис. грн за кв. м.

Треба наголосити, що перед купівлею столичної квартири обранець Михайло Волинець отримав 4,11 млн грн доходу від відчуження нерухомого майна.

Якщо вірити електронній декларації за 2019 рік, сукупний дохід політика становив 921 тис. грн. Також він вказав $4 тис. готівки.