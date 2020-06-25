ЦВК вирішила, хто у Раді займе місце Бєлькової



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Сергій Євтушок, 1973 року народження, член партії «Батьківщина» був депутатом попереднього скликання парламенту

ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка

У Верховній Раді місце депутатки з фракції «Батьківщина» Ольги Бєлькової займе Сергій Євтушок. Таке рішення сьогодні затвердила Центральна виборча комісія. Про це повідомляє пресслужба комісії.

Зокрема, ЦВК визнала обраним та зареєструвала народного депутата Сергія Євтушка.

Так, 25 червня відбулося чергове засідання Центрвиборчкому.

«Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Євтушка Сергія Миколайовича, 1973 року народження, проживає в місті Сарни Сарненського району Рівненської області, члена політичної партії Всеукраїнське обʼєднання «Батьківщина», - вказано у повідомленні.

До виборчого списку партії Євтушок включений під №25.

Відзначимо, він був нардепом у парламенті попереднього скликання.

Нагадаємо, 18 червня депутати проголосували за вихід з Ради представниці партії «Батьківщина» Ольги Белькової. Під час виступу Белькова подякувала депутатам за співпрацю і попросила підтримати її заяву про складання повноважень. «За» складання мандату депутатки проголосували 343 парламентарі.

Водночас, нардепи не підтримали дострокове припинення повноважень засновника фракції «Голос» Святослава Вакарчука. «За» вихід з парламенту свої голоси віддали лише 175 нардепів, проти – 59, утрималися – 90, не голосували – 48.