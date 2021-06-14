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    Новий скандал. Арестович поглузував з обіду бійців

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    Арестович знову вдався до відвертого хамства - Новий скандал. Арестович поглузував з обіду бійців
    Арестович знову вдався до відвертого хамства
    Фото з відкритих джерел

    Нахабні заяви Арестовича не могли «пропустити крізь пальці» українці

    Позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович потрапив у новий скандал, висміявши обмежений раціон харчів, який пропонують українським військовим. Про це повідомили у групі «Баба і кіт» у мережі Facebook.

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    Новий скандал. Арестович поглузував з обіду бійців

    Арестович прокоментував фото харчів так: «У моїй курсантській молодості тих, хто дуже турбувався про їжу, називали «парашманами».

    Такі заяви пана Олексія не могли «пропустити крізь пальці» українці. У мережах швидко відреагували на хамство:

    • «Той випадок, коли довго жив по радянських принципах і не розумієш, що можна жити по-людськи, а не як тварини»,
    • «Та Арестович за шмат гнилої ковбаси працює. Ми всі в курсі»,
    • «О, тепер знаєм, як Люсю називали»,
    • «Скоро і вони цю баланду їсти будуть, не довго ще чекати. Бумеранг ніхто не скасовував!»,
    • «Бажаю, щоб його сина в армії так годували»,
    • «Тепер так називають тих, хто користується «думками» «експерта» Арестовича.

    Обурених коментарів українських громадян все більшає. Це мало б спонукати сподвижника Зеленського краще слідкувати за своїми думками та висловлюваннями, а тим паче, коли йдеться про українських бійців, які захищають нашу землю.

    Додамо, що українських бійців на Гончарівському полігоні в Чернігівській області годують їжею, якість якої сумнівна.

    Нагадаємо, що раніше Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».

    Теги: військові партія Слуга народу Олексій Арестович
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    Новий скандал. Арестович поглузував з обіду бійців