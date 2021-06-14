Новий скандал. Арестович поглузував з обіду бійців
Нахабні заяви Арестовича не могли «пропустити крізь пальці» українці
Позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович потрапив у новий скандал, висміявши обмежений раціон харчів, який пропонують українським військовим. Про це повідомили у групі «Баба і кіт» у мережі Facebook.
Арестович прокоментував фото харчів так: «У моїй курсантській молодості тих, хто дуже турбувався про їжу, називали «парашманами».
Такі заяви пана Олексія не могли «пропустити крізь пальці» українці. У мережах швидко відреагували на хамство:
- «Той випадок, коли довго жив по радянських принципах і не розумієш, що можна жити по-людськи, а не як тварини»,
- «Та Арестович за шмат гнилої ковбаси працює. Ми всі в курсі»,
- «О, тепер знаєм, як Люсю називали»,
- «Скоро і вони цю баланду їсти будуть, не довго ще чекати. Бумеранг ніхто не скасовував!»,
- «Бажаю, щоб його сина в армії так годували»,
- «Тепер так називають тих, хто користується «думками» «експерта» Арестовича.
Обурених коментарів українських громадян все більшає. Це мало б спонукати сподвижника Зеленського краще слідкувати за своїми думками та висловлюваннями, а тим паче, коли йдеться про українських бійців, які захищають нашу землю.
Додамо, що українських бійців на Гончарівському полігоні в Чернігівській області годують їжею, якість якої сумнівна.
Нагадаємо, що раніше Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».