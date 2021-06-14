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    Корнієнко розповів, чому Рада завернула законопроєкт про податки для грального бізнесу

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    Корнієнко розповів, що за закопроєкт завадила проголосувати неорганізованість депутатів - Корнієнко розповів, чому Рада завернула законопроєкт про податки для грального бізнесу
    Корнієнко розповів, що за закопроєкт завадила проголосувати неорганізованість депутатів
    Фото з відкритих джерел

    «Просто у когось кнопка не спрацювала», – пояснює Корнієнко

    Верховна Рада завернула законопроєкт про нові податки для грального бізнесу. Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про те, чому цей законопроєкт не отримав «добро».

    «Це якраз той випадок, коли, проаналізувавши, ми побачили, що ніякого прихованого, злого задуму тут не було. Просто у когось кнопка не спрацювала, як у автора законопроєкту Марусяка, ще хтось вийшов у момент голосування. Я думаю, що під час повторного розгляду буде достатньо голосів», розповів Корнієнко.

    За словами політика, повторне перше читання має ще пройти в комітеті. «Комітет перегляне, може щось змінить. До податків з грального бізнесу прив'язано наповнення спеціального фонду, до якого, в свою чергу, прив'язані субвенції на соціально-економічний розвиток територій. Тому всі розуміють, що це потрібна річ. І взагалі-то ситуація, коли ми нібито відкрили ринок, але не створили податкову систему, призводить до того, що компанії не хочуть виходити на ринок», наголосив український нардеп.

    Нагадаємо, «Слуги народу» 3 червня намагалися на три роки звільнити казино від сплати податків. Крім того, значно хотіли знизити податкові ставки на доходи від азартних ігор. Про це йдеться в законопроєкті № 2713-д, який розробив і зареєстрував «слуга народу» Олег Марусяк. Однак у підсумку парламентарі таке рішення не підтримали.

    Додамо, що на основі закону про олігархів розроблять низку інших, зокрема, законопроєкт про лобізм та посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету. Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

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    Теги: депутат гральний бізнес партія Слуга народу
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    Корнієнко розповів, чому Рада завернула законопроєкт про податки для грального бізнесу