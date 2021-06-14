«Слуги» готові звільнити Кличка і без закону про столицю

У разі звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА, на його місце буде призначено виконувача обов’язків

Народний депутат, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко переконує, що головна проблема того, що закон про столицю два роки завис у Верховній Раді, не в розмежуванні посад мера Києва та голови Київської міської держадміністрації. Про це він сказав в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Для нас це не є проблемою. Це проблема для Кличка, але я не думаю, що в залі у нього є така підтримка, щоби зупинити цей закон. Нам не треба ухвалювати окремий закон, щоб звільнити його як голову КМДА. Він це теж, я думаю, розуміє», – зазначив Корнієнко.

Проте, є проблема з призначенням нового голови КМД. «Є три рішення Конституційного суду, які кажуть, що призначати іншу людину не можна. Але ніхто не забороняє звільнити», – сказав Корнієнко.

За його словами, у разі звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА, на його місце буде призначено виконувача обов’язків.

«Так, може бути в.о. У розмові про Київ головне зрозуміти дві речі. КМДА – це передусім державна адміністрація, а потім уже Київська міська. Тому що розділ про державні адміністрації в Конституції є і там написано, як функціонують державні адміністрації, як президент призначає голову за погодженням з Кабміном. Щодо Києва та його особливостей в Конституції написане одне речення: особливості місцевого самоврядування в Києві і Севастополі визначаються окремим законом. І є старий закон про місто-герой Київ. Усе інше – зокрема, розмови про створення якихось виконкомів, невідомо на яких юридичних підставах – це вже з області фантастики, маніпуляцій і схоже на якісь політичні баталії», – пояснив Корнієнко.

На уточнююче запитання, чи наразі є у влади плани звільнити Кличка, він сказав: «Я теоретизую. Але якби в мене як у члена профільного комітету запитали роз'яснення, я би сказав, що, спираючись на закони, рішення КСУ, всі численні суди, звільнити його можна. Призначити іншого – це вже буде проблематично. Але в.о. може працювати».

Нагадаємо, недавно на низці комунальних підприємств та департаментів Київської міської державної адміністрації пройшли обшуки.

Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах і в департаментах КМДА тиском на столичну владу і особистим тиском на нього.

Очільник Києва попередив: хаос, який намагаються посіяти в Києві, не піде на користь Україні.