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    Думки вголос

    Зеленський і його «слуги» стали на бік держави-агресора у наступі на українську мову

    Зеленський і його «слуги» стали на бік держави-агресора у наступі на українську мову

    Маємо бути готові і в парламенті, і поза його стінами разом відстояти нашу мову, гідність, державу

    Щиро дякую всім, хто допоміг сьогодні зірвати антимовний заколот «слуг народу». Їм не вдалося провести незаконне засідання комітету, на якому вони хотіли протягнути поправки до законопроєкту 4107, повністю вивівши телебачення з-під дії закону про мову.

    Підступний план «слуг народу» полягав у тому, щоб сьогодні проголосувати за ці поправки на комітеті, а вже завтра разом з антимовними поправками ухвалити в цілому законопроєкт 4107 (предмет якого – зовсім інший, і ніяк не стосується мови).

    Ні голова комітету Потураєв, ні жоден депутат від більшості навіть не з’явився в приміщенні комітету, біля якого на вулиці протестували обурені українці. Прихопивши комітетський комп’ютер, вони намагалися провести в Zoom віртуальне засідання, а у відповідь на заклики депутатів від опозиції не порушувати регламент вимикали нам мікрофони. Але порушення ці були настільки кричущі, що засідання так і не відбулося.

    Ми виграли сьогоднішній бій.

    Але це ще не перемога у великій битві за захист мови від Зеленського і його слуг. Які зрадили національні інтереси України і стали на бік держави-агресора у наступі на закон про мову.

    Не маємо розслаблятися.

    Маємо бути готові і в парламенті, і поза його стінами разом відстояти нашу мову, гідність, державу.

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці українська мова Володимир Зеленський партія Слуга народу
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    Зеленський і його «слуги» стали на бік держави-агресора у наступі на українську мову