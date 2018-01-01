Новий суд у Казахстані очолять британські служителі закону

Це перший суд такого роду в Євразії

Колишній лорд і головний британський суддя Вулф призначений на посаду головного судді нового комерційного суду в Казахстані. Про це повідомляє The Time. Разом з Вулфом у судовій галузі будуть працювати ще вісім відомих суддів і авторитетних адвокатів із Сполученого Королівства. Суди вже створені в Сінгапурі, Гонконгу, Дубаї, Абу-Дабі і Катарі.



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Це перший суд такого роду в Євразії

Колишній лорд і головний британський суддя Вулф призначений на посаду головного судді нового комерційного суду в Казахстані.

Про це повідомляє The Time.

Разом з Вулфом у судовій галузі будуть працювати ще вісім відомих суддів і авторитетних адвокатів із Сполученого Королівства. Суди вже створені в Сінгапурі, Гонконгу, Дубаї, Абу-Дабі і Катарі. Суд у Казахстані відкривається в рамках програми модернізації за участю Міжнародного фінансового центру «Астана» з тим, щоб перетворити його в провідний фінансовий центр в Центральній Азії.

«Це перший суд такого роду в Євразії. У Казахстану величезна кордон з Китаєм і Росією, а Китай будує новий шовковий шлях, який пройде прямо через територію цієї країни. З цих причин суд може досягти високих результатів», - сказав лорд Вулф.

Відомо, що в суді будуть використовуватися закони Міжнародного фінансового центру «Астана», які є загальними англійським правом.

«Незалежність гарантують поправки до конституції країни», - зазначив лорд Вулф.

Лорд Вулф брав участь у створенні суду в Досі, працюючи разом з Крістофером Кемпбеллом-Холтом, який був призначений секретарем нового суду.

За словами лорда Вулфа, Казахстан переважно мусульманська країна з ліберальною формою ісламу, і люди можуть сповідувати будь-яку релігію. Приблизно 25% населення сповідує російське православ'я. Закони шаріату в судах не використовуються.

Що стосується ситуації з правами людини в країні, то Вулф стверджує, що там існує рівність статей, і що Казахстан відходить від традицій верховенства чоловіка. Залучення до роботи британських суддів вказує на те, що цю ідею підтримує і президент Назарбаєв, який наполягає на здійсненні реформ з 1991 року, коли країна здобула незалежність від Росії.

Суд відкрився в січні, на початковому етапі головна увага в роботі буде приділятися підготовці місцевих суддів і адвокатів.

Серед запрошених з Британії суддів і адвокатів сер Робін Джейкоб (Robin Jacob), сер Стівен Річардс (Stephen Richards), сер Джек Битсон (Jack Beatson), сер Руперт Джексон (Rupert Jackson), королівський адвокат лорд Фолкс (Lord Faulks), королівський адвокат Ендрю Спінк (Andrew Spink), королівський адвокат Тому Монтегю-Сміт (Tom Montagu-Smith) і Патриція Едвардс (Patricia Edwards). Битсон і Джексон займуть свої посади після того, як підуть у відставку з апеляційного суду, що відбудеться в цьому і наступному місяці, відповідно. Консультативну раду очолить королівський адвокат Майкл Блер (Michael Blair).

Судді будуть приїжджати в Казахстан п'ять разів на рік. Всі вони приведені до присяги на спеціальній церемонії, і присяга ця нагадує ту, яку вони брали в Британії. У них будуть мантії під колір казахстанського прапора - блакитні з золотом.