НСК «Олімпійський» охороняють Нацгвардія та кінна поліція
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Охорону спорткомплексу та прилеглої до нього території посилено
На території поряд з Національним спорткомплексом «Олімпійський», де сьогодні виступатиме президент України Петро Порошенко, велике скупчення поліції.
Охорону спорткомплексу та прилеглої до нього території посилено. Охороняють громадській порядок нацгвардійці та поліція, серед яких і кінний патруль.
Для проходу на територію НСК слід пройти через рамки металошукачів.
На території стадіону встановлено сцену та грає музика.
Нагадаємо, очікується, що Порошенко буде на стадіоні о 14 годині. Разом із тим, як повідомлялось, Володимир Зеленський збирається на дебати з опонентом на НСК 19 квітня.