НСК «Олімпійський» охороняють Нацгвардія та кінна поліція



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Охорону спорткомплексу та прилеглої до нього території посилено

На території поряд з Національним спорткомплексом «Олімпійський», де сьогодні виступатиме президент України Петро Порошенко, велике скупчення поліції.

Охорону спорткомплексу та прилеглої до нього території посилено. Охороняють громадській порядок нацгвардійці та поліція, серед яких і кінний патруль.

Для проходу на територію НСК слід пройти через рамки металошукачів.

На території стадіону встановлено сцену та грає музика.

Нагадаємо, очікується, що Порошенко буде на стадіоні о 14 годині. Разом із тим, як повідомлялось, Володимир Зеленський збирається на дебати з опонентом на НСК 19 квітня.