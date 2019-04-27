Обидві палати Конгресу США засудили «паспортний указ» Путіна



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Американський Конгрес

У Конгресі заявили, що «Путін повинен визнати суверенітет України та поважати її територіальну цілісність»

Сенат і Палата представників Конгресу США висловили протест і засудили указ президента РФ щодо видачі російського громадянства жителям окупованих українських територій на сході Країни.

Впливові сенатори й конгресмени випустили низку заяв з цього приводу, повідомило в п'ятницю ввечері посольство України в США.

«В обох палатах Конгресу США засудили рішення Росії щодо спрощеної видачі російських паспортів українцям в ОРДЛО», - йдеться у повідомленні.

Як наголосив у цьому зв'язку керівник комітету з питань збройних сил верхньої палати Конгресу сенатор-республіканець Джим Інхоф, це «ще один зухвалий напад на український суверенітет, який засвідчує, що Путін не ставиться серйозно до миру». Американський впливовий законодавець висловив заклик до влади США продовжити підтримувати Україну, а також підняти ціну для путінської Росії за її агресію.

Співголова Українського кокусу в Сенаті Роб Портман підкреслив, що «рішення Росії про прискорену видачу громадянства мешканцям сходу України є черговою зухвалою спробою легітимізувати незаконну окупацію цих регіонів Росією». Він наголосив, що ці території є частиною України, а не Росії.

Голова Комітету в закордонних справах Палати представників, конгресмен-демократ Еліот Енгель закликав владу Росії скасувати це «провокаційне» рішення.

«Путін повинен визнати суверенітет України та поважати її територіальну цілісність», - наголосив американський конгресмен.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Нагадаємо, низка країн ЄС в Раді Безпеки ООН -Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени - Швеція, Італія та Нідерланди засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та наголосили, що воно підриває суверенітет України.