У Євросоюзі повідомили, чи існує загроза скасування безвізу для України



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Україна має дотримуватися взятих на себе зобов'язань, зазначили в ЄС

Загрози для вільних подорожей Європою немає. Євросоюз не бачить причин скасовувати безвізовий режим для громадян України.

За словами голови представництва ЄС в нашій державі Хюґі Мінґареллі, Україна має дотримуватися зобов'язань, взятих на себе.

«Не бачу причин чи загрози, чому ми мали би скасувати безвізовий режим. Ви маєте дотримуватися зобов'язань, взятих у рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Безвізовий режим - це одна з небагатьох конкретних речей, що ви отримали від Євросоюзу за останні кілька років. Ми маємо зробити все можливе, аби зберегти його», - сказав він.

Мінґареллі також наголосив, що Київ має продовжити співпрацю з МВФ для забезпечення макро-фінансової стабільності, забезпечити верховенство права та незалежність роботи антикорупційних органів.