Об‘єднані сили націоналістів проводять у Львові «Марш тисячоліття української держави»



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Біля пам’ятника Шевченку відбудеться Віче, під час якого виступлять лідери об’єднаних патріотів та націоналістів

У Львові проходить марш, присвячений 78 річниці проголошення Акту відновлення Української Держави.

Хода розпочалась о 18:00 від пам’ятника Степану Бандері (вул. Шептицьких, 45) і іде за маршрутом: вул. С.Бандери – вул. Городоцька – пр. Свободи.

Біля пам’ятника Шевченку відбудеться Віче, під час якого виступлять лідери об’єднаних патріотів та націоналістів ВО «Свобода» Андрій Білецький, Олег Тягнибок, Андрій Тарасенко, Дмитро Ярош та Руслан Кошулинський.

Завершиться захід Молитвою українського націоналіста.





30 червня 1941 року на площі Ринок у Львові за ініціативи ОУН під проводом Степана Бандери відбулося проголошення Акту відновлення Української держави. Вже 5 липня гестапо заарештувало Степана Бандеру, Ярослава Стецька і близько 300 членів ОУН, частину з яких розстріляли. Довідавшись про Акт проголошення самостійної України, Гітлер видав наказ знищити ОУН. Під час допитів ні Бандера, ні Стецько, не відмовилися від своїх слів та намірів відновити державність і були ув’язненні у німецьких концтаборах.