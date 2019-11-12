Обкололи препаратами: Андрію Данилку стало зле під час зйомок новорічного шоу



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Андрій Данилко вже не вперше відчуває проблеми з серцем і намагається виконувати приписи лікарів

Згідно із заявою представника Андрія Данилка, музикант переніс блокаду серця - процес, при якому різко скорочується серцевий ритм

Українському співакові і шоумену Андрію Данилку несподівано стало зле під час зйомок новорічного шоу.

Згідно із заявою представника Андрія Данилка, музикант переніс блокаду серця - процес, при якому різко скорочується серцевий ритм. Щоб нормалізувати стан 46-річного виконавця, лікарі обкололи його препаратами.

За словами очевидців, під час виступу на сцені Данилко був блідим і насилу міг говорити. А після кожного номера артист повертався в гримерку, щоб переодягнути мокрий від поту костюм.

Після завершення виступу, артист пішов у свою гримерку і довго не виходив.

Як повідомив представник Данилко, щоб нормалізувати стан виконавця, його обкололи препаратами, після чого артисту стало трохи краще.

Зазначимо, що Данилко давно відчуває подібні проблеми зі здоров'ям і намагається виконувати приписи лікарів. Але на сцені він звик викладатися на повну та іноді не розраховує сили.

Наразі здоров'ю 46-річного Данилка нічого не загрожує.