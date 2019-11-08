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    Культура

    Російські коміки Свєтлаков та Незлобін приїхали на зйомки фіналу «Ліги сміху» Зеленського

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    Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін приїхали в Україну на Лігу сміху 2019 - Російські коміки Свєтлаков та Незлобін приїхали на зйомки фіналу «Ліги сміху» Зеленського
    Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін приїхали в Україну на Лігу сміху 2019

    Незлобин нещодавно жартував про те, що Україна є «колишньої» для Криму

    Напередодні, 7 листопада, у Міжнародному центрі культури і мистецтв, що у Києві, проходив фінал ювілейного сезону «Ліга сміху 2019». Подивитися на шоу прибули відомі російські коміки, колишні резиденти Comedy Club Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін.

    Як повідомляє джерело «Главкома», артисти спостерігали за концертом з глядацького залу.

    Відзначимо, що Свєтлаков і Незлобин прибули на захід майже інкогніто. Російські зірки не афішували свій приїзд в Україну. У соціальних мережах екс-резидентів Comedy також немає згадки про те, що вони мають намір відвідати українську «Лігу сміху».

    Наразі в російських ЗМІ відсутня інформація про те, чи не відвідували ці артисти раніше анексований Крим шляхом перетину російських КПП, що є незаконним.

    Втім точно відомо, що в 2009 році в рамках шоу «Прожекторперісхілтон» на Першому каналі Сергій Свєтлаков запропонував забрати в України Крим, після чого ведучий Іван Ургант йому заявив, що «Крим і так наш».

    Незлобин, в свою чергу, не так давно жартував про те, що Україна є «колишньої» для Криму.

    Відзначимо, канал «1 + 1», який належить олігарху Ігорю Коломойському, вже в п'ятницю, 8 листопада, має показати в ефірі півфінал 15 випуску 3 сезону «Ліги сміху», в якому глядачі дізнаються, хто вийшов у фінал проекту.

    Крим Росія Володимир Зеленський Україна артист гумор
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