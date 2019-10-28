Новий міністр культури назвав українських артистів, які виступають у Криму, сміливими людьми



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Виступ українського артиста Колі Серги на окупованому півострові у 2015 році. Фестиваль Extreme Крим

Бородянський зауважив, що гастролі до Криму – «це ризиковано»

Міністр культури України Володимир Бородянський вважає українських артистів, які їздять з гастролями в анексований РФ Крим, сміливими людьми.

Про це він сказав в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«У моєму розумінні, якщо український артист перетинає український кордон і їде на українську територію, яка тимчасово окупована, і виступає там, і доносить українські контексти і український наратив, то я вважаю, що це надзвичайно смілива людина», - заявив міністр.

При цьому Бородянський зауважив, що такі гастролі – «це ризиковано».





До слова, Бородянський заявив, що не збирається застосовувати до хору Верьовки адміністративних покарань після пісні про підпал будинку колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Також міністр повідомив, що шукає кандидата на посаду уповноваженого з питань захисту української мови.