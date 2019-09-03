Обмінний процес перебуває не в наших руках, а в руках Путіна, - Умеров



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Заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Ільмі Умеров Фото: Радіо Свобода

Заступник голови меджлісу кримськотатарського народу поклав на Путіна провину за те, що всупереч очікуванням наприкінці серпня не відбувся обмін утримуваними особами

Заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень Ільмі Умеров вважає, що обмінний процес залежить виключно від президента РФ Володимира Путіна, і упевнений, що більшість політв'язнів це усвідомлює.

«Я упевнений, що більшість політв'язнів... чудово розуміють ситуацію, в якій вони перебувають. Переважна більшість із них правильно оцінює ситуацію і усвідомлює, що обмінний процес перебуває не в наших руках, а в руках Володимира Путіна», - сказав Умеров на прес-конференції в Харкові у вівторок.

Він поклав на Путіна провину за те, що всупереч очікуванням наприкінці серпня не відбувся обмін утримуваними особами.

«Це його гра, «геніальний хід»... Він довів до точки кипіння цю ситуацію: склали списки, родичі поїхали (хто до Києва, хто до Москви), адвокати поїхали. І довівши ситуацію до такої серйозної верхньої точки, він дав задній хід, поставивши нову умову - звільнити того свідка щодо «Боїнга» (бойовика «ДНР» Володимира Цемаха, якого в голландській прокуратурі вважають підозрюваним у справі про знищення «Боїнга» рейсу MH17 в липні 2014 року, – ред.). Це дуже серйозна провокація, це черговий злочин, який Путін вчинив. Я упевнений, йому це просто так не зійде. Коли буде Міжнародний суд у Гаазі, цей епізод обов'язково спливе», - сказав Умеров.

Водночас він наголосив, що треба думати про вирішення проблеми загалом.

«Геополітично ми маємо думати про вирішення проблеми в цілому, тому що якщо зараз звільнити 30 людей, то Путіну не важко завтра заарештувати ще 60», - сказав Умеров.

Відповідаючи після прес-конференції на запитання агентства Інтерфакс-Україна, які шляхи вирішення проблеми він бачить, Умеров сказав, що йдеться передусім про посилення санкцій, проте не виключив і воєнного шляху розвитку подій.

«Треба санкціями Росію довести до такого стану, до ситуації, коли вони відмовляться (від нинішньої політики, - ред.). Якщо чесно, я не виключаю і воєнного шляху розвитку подій. Під прикриттям НАТО Україна за свої території може і повоювати. У всі часи за території воювали», - сказав Умеров.

Як повідомлялось, Путін затягує обмін полоненими, вимагаючи видачі підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 Володимира Цемаха.

Джерело: Інтерфакс-Україна