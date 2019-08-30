Путін затягує обмін полоненими, вимагаючи видачі підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 Цемаха, - Бутусов



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Колишній бойовик Володимир Цемах був затриманий у червні

За словами журналіста, Росія всіма силами хоче зірвати судовий процес щодо «Боїнга», який почнеться в Нідерландах в 2020-му році

Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Про це на сторінці у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

«Справа в тому, що Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних в розслідуванні загибелі «Боїнга МН-17». Цемаха викрали українські спецслужби зі Сніжного. З величезним ризиком для життя викрали, провезли через блокпости російських спецслужб, тому що він був визначений як важливий свідок розслідування, який раніше в інтерв'ю заявляв, що причетний до знищення літака. Цемах є однією з найголовніших цілей прокуратури Нідерландів. Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених. Росія всіма силами хоче зірвати судовий процес щодо «Боїнга», який почнеться в Нідерландах в 2020-му році», - повідомив журналіст.

«Суду потрібні не тільки висновки експертів, а й свідки. І Цемах може заговорити, якщо буде вивезений у Нідерланди й отримає гарантії притулку. Його видача в Нідерланди має для слідчих принциповий характер, саме тому він такий важливий для Росії, щоб завдати удар по розслідуванню і перекласти відповідальність на Україну. Якщо Україна звільняє Цемаха - ми отримаємо претензії Нідерландів, що з нашої вини зірвано ключове розслідування, і Україна допомагає РФ уникнути відповідальності. Йдуть багаторівневі переговори. Не в наших інтересах зараз піднімати інформаційну хвилю. Ціна питання дуже висока», - резюмував Бутусов.

Раніше 9 серпня представниця угруповання «ДНР» в ТКГ Дар'я Морозова заявила, що українська сторона підтвердила включення в список на обмін полоненими Цемаха.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території так званої «ДНР» і затримали колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

В доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH17 та був свідком цих подій.