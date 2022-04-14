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    Вплив війни. Експерти озвучили середню зарплату в Києві

    Через війну у столиці знизилися зарплати - Вплив війни. Експерти озвучили середню зарплату в Києві
    Через війну у столиці знизилися зарплати

    У квітні в столиці середня зарплата нижча, ніж на Львівщині і ще двох регіонах

    Якщо до війни Київ був найбажанішим місцем пошуку роботу через високі зарплати, то сьогодні у столиці пропонують не найвищі зарплати. Про це йдеться в аналізі експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

    За даними порталу, у квітні в Києві середня зарплата складає 25 тис. грн. Водночас у Львівській області в середньому платять 28,3 тис. грн, у Дніпропетровській області 26 тис. грн, в Одеській області 26,4 тис. грн.

    Незважаючи на роботу в умовах війни, більшість пропозицій в Києві передбачають повний робочий день (59%), дистанційну роботу пропонують 33% роботодавців, по 4% вакансій із змінним чи гнучким графіком роботи.

    Найбільше віддаленої роботи в Києві зараз для кандидатів зі сфери ІТ – 44% від всіх актуальних. Ця сфера, завжди лідирувала по можливим пропозиція працювати віддалено, без прив’язки до міста чи країни.

    Проте, Київ починає економічно відновлюватися, все більше київських компаній із різних секторів економіки поступово повертаються до роботи та починають пошук персоналу.

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    Теги: росія окупанти Київ зарплата війна Україна окупація #stoprussia
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    Вплив війни. Експерти озвучили середню зарплату в Києві