Війна в Україні. Прикордонники розповіли, скільки українців повернулися до своїх домівок

Прикордонники озвучили, скільки українців повернулися дододому під час війни

У ДПСУ додали.що повертаються навіть літні люди з дітьми

Майже мільйон українців, які виїхали з України після початку російсько-української війни, повернулися. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу 13 квітня.

«З 24 лютого загалом на в’їзд в Україну прослідувало понад 870 тисяч громадян України», – сказав Демченко.

За словами речника ДПСУ, в останні дні прикордонники фіксують збільшення кількості громадян України, які повертаються до Батьківщини – 25-30 тис. громадян України за добу.

«Тепер повертаються не тільки чоловіки, але й жінки, і діти, і люди похилого віку. А більшість чоловіків, що повернулись в Україну, казали, що не можуть залишатись осторонь під час війни РФ проти України», − уточнив Демченко.

Нагадаємо, в Україні триває евакуація цивільного населення.

Лише за минулу добу з окупованих міст вдалося вивезти понад 2,6 тис. людей.