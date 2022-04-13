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    Війна в Україні. Прикордонники розповіли, скільки українців повернулися до своїх домівок

    Прикордонники озвучили, скільки українців повернулися дододому під час війни&nbsp; - Війна в Україні. Прикордонники розповіли, скільки українців повернулися до своїх домівок
    Прикордонники озвучили, скільки українців повернулися дододому під час війни 
    фото: Укрзалізниця

    У ДПСУ додали.що повертаються навіть літні люди з дітьми

    Майже мільйон українців, які виїхали з України після початку російсько-української війни, повернулися. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу 13 квітня.

    «З 24 лютого загалом на в’їзд в Україну прослідувало понад 870 тисяч громадян України», – сказав Демченко.

    За словами речника ДПСУ, в останні дні прикордонники фіксують збільшення кількості громадян України, які повертаються до Батьківщини – 25-30 тис. громадян України за добу.

    «Тепер повертаються не тільки чоловіки, але й жінки, і діти, і люди похилого віку. А більшість чоловіків, що повернулись в Україну, казали, що не можуть залишатись осторонь під час війни РФ проти України», − уточнив Демченко.

    Нагадаємо, в Україні триває евакуація цивільного населення.

    Лише за минулу добу з окупованих міст вдалося вивезти понад 2,6 тис. людей.

    Теги: прикордонники війна Україна населення
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    Війна в Україні. Прикордонники розповіли, скільки українців повернулися до своїх домівок