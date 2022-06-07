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    Події в Україні

    Де РФ намагається задіяти додаткові сили: названо найгарячіші точки

    На Донбасі ЗСУ дають відсіч натиску окупантів - Де РФ намагається задіяти додаткові сили: названо найгарячіші точки
    На Донбасі ЗСУ дають відсіч натиску окупантів
    фото з відкритих джерел

    Президент каже, що ворог концентрується і стягує сили для атак на Лисичанськ, Словʼянськ, Бахмут, Святогірʼя, Авдіївку та Курахове

    Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 6 червня розповів, де наразі найгарячіші точки боротьби з російськими окупантами.

    Володимир Зеленський повідомив, що наші герої не здають позицій в Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої.

    За його словами, Лисичанськ, Словʼянськ, Бахмут, Святогірʼя, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це зараз найгарячіші точки протистояння.

    «Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103 день – і український Донбас стоїть міцно», – повідомив Володимир Зеленський.

    «Робимо все для оборони й на Запорізькому напрямку та на Миколаївському. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує потужний тиск окупантів та захищає нашу державу», – додав президент України.

    Нагадаємо, Зеленський назвав місто, яке Росія планує окупувати наступним.

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    Теги: росія окупанти Донбас армія війна Володимир Зеленський Авдіївка Україна президент окупація #stoprussia
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    Де РФ намагається задіяти додаткові сили: названо найгарячіші точки