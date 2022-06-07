Кремлівська пропаганда в агонії: залучають екстрасенсів

Справи у Росії геть погані, раз вони шукають помічі у вищих сил

Будете сміятись: кремлівська пропаганда вже відкопала «старого кгбіста-екстрасенса» на прізвисько «дід Ванга», щоб той напророчив капітуляцію України.))

На тлі цього Стрєлков з «пророцтвом лаврських монахів про торжество православія» через 8 місяців після того, як їх турнуть з Лавр, виглядає пристойним ламповим фанатиком. А тут знов якась «бабушка зі статевими органами дєдушкі». В них в КГБ це що – повальна манія?

Але, повторюсь, коли пропаганда змушена підтягувати всіляких пророків і екстрасенсів – значить, перспективи геть погані і це вже всі розуміють.

Читайте також:

Джерело: блог Олексія Голобуцького

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.