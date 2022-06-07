Арестович повідомив, на яке місто націлилися окупанти: наступають із трьох напрямків

Росіяни рухаються в напрямку траси Бахмут–Лисичанськ і їх поки що не виходить зупинити

«Спробують цього тижня дійти до Слов'янська»

Противник накопичив сили та планує наступ на трьох ключових напрямках. Цього тижня намагатиметься дійти до Слов'янська. Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

За його словами, російські війська перейшли одночасно до оперативно-тактичного наступу на трьох ключових ділянках.

«Якщо додадуть і запорізький напрямок, то стане зовсім «весело». Ізюм: там була кишенька, де Святогірськ, і вони її вирішили зрізати. І судячи з усього, їм вдасться це зробити. Тиск там надзвичайний», – заявив Арестович.

Ще одна проблемна локація – траса на Барвінкове. Їхнє завдання – перерізати трасу Барвінкове-Слов'янськ.

«Це буде часткове оточення наших військ. Після чого вони виходять на рубіж Сіверського Донця повністю і потім у них буде операція форсування і безпосередньо перехід до облоги Слов'янська. Це їхні плани. Вони можуть їх реалізувати протягом тижня, тому що концентрація сил та засобів дозволяють це зробити. Подивимося, чи вистачить умінь», – сказав радник.

Арестович додав, що третій напрямок – це Бахмутський. Там росіяни рухаються в напрямку траси Бахмут–Лисичанськ і їх поки що не виходить зупинити.

«Я озвучив крайній варіант, щоб глядачі були готові до гіршого», – резюмував він.

Крім того, окупанти вийшли з Благодатного під Херсоном: Арестович пояснив, що вони замислили

Нагадаємо, названо найгарячіші точки, де РФ намагається задіяти додаткові сили.

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