У Росії суд заборонив публікувати імена загиблих солдатів у війні проти України

Місцеві сайти видаляють раніше опубліковану інформацію про загиблих військових РФ

Редакція сайту 74.ru (Челябінськ онлайн) змушена видалити сторінку пам'яті військовослужбовців, які загинули під час «спецоперації» в Україні. Таке рішення ухвалено у зв'язку з позицією суду щодо аналогічного матеріалу на псковському сайті 60.ru, повідомляє «Главком».

Річ у тім, що Світлогорський міський суд Калінінградської області розглянув позов військового прокурора 73-ї військової прокуратури гарнізону Балтійського флоту. У ньому прокурор наполягав визнати список загиблих в Україні військових, розміщений на 60. ru, інформацією, забороненою для поширення в Російській Федерації. Представник Роскомнагляду підтримав думку прокуратури.

Суд, вислухавши сторони, дійшов висновку, що список загиблих військових РФ в Україні є відомостями, які «розкривають втрати особового складу у воєнний час, у мирний час та у період проведення спеціальних операцій». Суд також зазначив, що ці дані стосуються державної таємниці, за розголошення якої може загрожувати кримінальна відповідальність.

Отже, список загиблих на 60.ru визнано інформацією, забороненою для поширення на території РФ. Весь інтернет-сайт тепер може бути внесений до «Єдиного реєстру доменних імен, які містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено».

«У зв’язку з таким правозастосуванням та з метою безпеки журналістів редакції ми закриваємо сторінку пам'яті на 74.ru. Це вимушений для нас захід. Просимо вибачення у матерів і батьків, дружин і дітей, рідних та друзів військовослужбовців, які загинули під час військової «спецоперації» в Україні», – йдеться у повідомленні челябінського сайту.

Крім цього, сайт 74.ru закривав коментарі щодо матеріалів, які стосуються теми «спецоперації» в Україні та її наслідків.

Додамо, що сайти 60.ru і 74.ru, входить у найбільшу в Росії мережу міських онлайнмедіа Shkulev Media Holding. У складі холдингу 45 сайтів.

Нагадаємо, що в Україні триває 104-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією. За даними генштабу ЗСУ, на 6 червня вбито 31250 російських солдатів. Ще 93750 окупантів отримали поранення. У полоні перебуває близько 1000 військових РФ.

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