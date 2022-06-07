Співвласник Rozetka спрогнозував, які товари стануть дефіцитом через війну

У першу чергу українці відчують відсутність асортименту

Через війну в Україні у магазинах може виникнути і нестача побутової техніки. Про це розповів співвласник онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечоткін виданню Forbes.

Через те, що в Україні заблоковані морські порти, постачати цим шляхом різну продукцію неможливо. Для великих партій наземні шляхи недоступні повною мірою, оскільки є ще дуже багато інших товарів, і постачати все це разом просто немає ресурсу.

Все це призводить до того, що в Україні виникне дефіцит побутової техніки. «І виробники, і дистриб'ютори роблять усе, щоб запобігти цьому дефіциту. Але треба розуміти, що нестабільна гривня плюс зруйнований ланцюжок поставок призводять до того, що він точно буде. І точно буде проблема з асортиментом», – пояснив Чечоткін.

За його словами, у першу чергу українці відчують відсутність асортименту. «Базові холодильник і пральна машинка будуть, а от якщо ти захочеш чогось особливого, то ні», – зауважив Чечоткін.

Він додав, що стосуватиметься це не лише побутової техніки. Водночас є і те, що вирівнює ситуацію, а саме падіння попиту на цю продукцію. Крім того, послаблювати кризу допомагатимуть малі підприємці, які привозитимуть маленькі партії з різних країн.

Так, це буде дорожче. І не буде асортименту. Але вони завжди швидше йдуть на кардинальні зміни. Ось ця нестабільність породить нових гравців та нових зірок. Тому що завжди криза – це нові можливості», – зазначив фахівець.

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