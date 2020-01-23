Обрано заступника голови Вищої ради правосуддя



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Вища рада правосуддя шляхом таємного голосування одноголосно вирішила обрати Маловацького Олексія заступником голови ВРП

Посада заступника голови Вищої ради правосуддя була вакантною упродовж тривалого часу

Члена Вищої ради правосуддя (ВРП) Олексія Маловацького на засіданні 23 січня було обрано заступником голови ВРП.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Посада заступника голови ВРП була вакантною упродовж тривалого часу. «У зв'язку із цим голова ВРП Андрій Овсієнко вніс до ВРП подання та запропонував кандидатуру члена Вищої ради правосуддя Олексія Маловацького для обрання заступником голови», - йдеться у повідомленні.

Згідно зі ст. 23 закону «Про Вищу раду правосуддя» ВРП за поданням голови обирає його заступника з числа членів строком на два роки.

«Вища рада правосуддя шляхом таємного голосування одноголосно вирішила обрати Маловацького Олексія Володимировича заступником голови Вищої ради правосуддя», - повідомили в пресслужбі.

Маловацький 15 лютого 2019 року був обраний членом Вищої ради правосуддя. 1 травня набув повноважень члена ВРП, а 2 травня був включений до складу першої дисциплінарної палати.

До слова, у вівторок, 21 січня, відбулися збори суддів Шевченківського районного суду Києва, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду – ним став Євген Мартинов.

Як повідомлялося, 21 січня 2020 року колектив Окружного адміністративного суду міста Києва обрав Павла Вовка головою суду.