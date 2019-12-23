Зеленський призначив 49 суддів



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Майже місяць тому Вища рада правосуддя внесла Зеленському подання про призначення 49 суддів

Президент Володимир Зеленський призначив суддю Кіровоградського окружного адміністративного суду та 48 суддів загальних місцевих судів.

Відповідні укази №937/2019 та №936/2019 опубліковані на сайті глави держави.

«Призначити Кравчук Ольгу Володимирівну на посаду судді Кіровоградського окружного адміністративного суду», - зазначається в указі №937/2019.

Водночас указом №936/2019 президент призначив 48 суддів на посади у місцевих загальних судах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Києві.

Наприкінці листопада Вища рада правосуддя внесла Володимиру Зеленському подання про призначення 49 суддів. Зазначається, що повноваження суддів припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, однак вони обіймають посади у відповідних судах, а отже, ці посади не є вакантними. Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді, та рішенням ВККСУ їх визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення на посаду.

Також нагадаємо, що сьогодні Зеленський погодив новий склад Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва. Так, відповідно до указу, очолить комісію заступник міністра оборони України, голова Комісії Олександр Поліщук. Заступником голови Комісії призначено заступника Міністра закордонних справ України Єгора Божка.