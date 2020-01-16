У Вищій раді правосуддя заявляють, що не блокують створення ВККС



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7 листопада 2019 року набрав чинності закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», за яким формуванням нової ВККС займається Вища рада правосуддя

ВРП вирішила продовжити термін номінування кандидатів до складу конкурсної комісії, щоб надати міжнародним організаціям право формування міжнародної квоти

Вищою радою правосуддя вжиті всі необхідні заходи, щоб ефективно та в законний спосіб сформувати конкурсну комісію з відбору суддів ВККС. На цьому наголосила член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест на брифінгу з журналістами.

Шелест спростувала закиди про те, що Вища рада правосуддя блокує створення ВККС та зазначила, що законодавець чітко визначив – конкурсна комісія має складатися з шістьох осіб: трьох від Ради суддів України та трьох від міжнародних організацій, з якими Україна має угоди у сфері запобігання корупції з числа міжнародних експертів, запропонованих до складу Громадської ради міжнародних експертів.

«Вища рада правосуддя чітко визначила строк для подання кандидатур до ВККС. Рада суддів України у визначений строк номінувала нам трьох кандидатів. На засіданні 20 грудня ми обрали їх і надали пропозиції до Вищої ради правосуддя. Отже, конкурс стартував і певні етапи відбулися. Що стосується міжнародних організацій, то такими не надані пропозиції станом на сьогодні», - сказала Шелест.

У визначений законом строк Вища рада правосуддя звернулась до Ради Європи, Європейського Союзу, Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), Організації економічного співробітництва і розвитку (OECD) з пропозицією надати своїх кандидатур, проте відповіді від них так і не отримала. Член ВРП зазначила, аби надати міжнародним організаціям право формування міжнародної квоти, Вища рада правосуддя вирішила продовжити термін номінування кандидатів до складу конкурсної комісії.

«Вища рада правосуддя ухвалила рішення і внесла зміни до положення в частині, що дозволяють продовжити строк отримання цих пропозицій, оскільки ми маємо намір звернутися до всіх міжнародних організацій, з якими Україна має угоди у сфері запобігання корупції. Станом на момент формування ГРМЕ таких організацій було 14. У вересні 2018 року їхній перелік надало Міністерство закордонних справ. Станом на сьогодні їх 12. Я можу констатувати, що Вищою радою правосуддя вжиті всі заходи, щоб ефективно у спосіб, встановлений законом, сформувати конкурсну комісію, оскільки для нас є нагальним і важливим створення ВККС», - повідомила вона.

Шелест також підкреслила, що ВРП не має повноважень впливати на міжнародні організації, і вони не несуть жодної відповідальності за невиконання цієї вимоги закону про участь у конкурсній комісії. При цьому член ВРП категорично виключила версії про те, що позиція міжнародних партнерів свідчить про недовіру до української судової влади і нагадала про заяви європейських інституцій, які висловлювали застереження на етапі прийняття законопроекту №1008 і своєї участі у конкурсній комісії.

Нагадаємо, 7 листопада 2019 року набрав чинності закон України № 193-IX «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

За ним формуванням нової ВККС займається Вища рада правосуддя. Проте, міжнародні організації і досі не подали своїх кандидатур до складу конкурсної комісії, яка створена як допоміжний орган ВРП для проведення конкурсу до нової ВККС. Посольства Канади і місія Європейського Союзу у вересні 2019 року поширили публічну позицію із критикою законопроекту №1008. У тексті заяви дипломати зауважили, «міжнародні організації не повинні обмежуватися у праві номінувати міжнародних експертів з-поза меж ГРМЕ». Також було рекомендовано розширити терміни залучення міжнародних експертів, щоб дозволити визначення підходящих і доступних кандидатів.