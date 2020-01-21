Обрано нового голову Шевченківського райсуду Києва



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Новий голова Шевченківського райсуду Києва Євген Мартинов

Нового очільника суду обрали шляхом таємного голосування

У вівторок, 21 січня, відбулися збори суддів Шевченківського районного суду Києва, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду.

Обрання на адміністративну посаду відбулося у відповідності до ч.2 ст.20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у суді.

За результатами таємного голосування головою Шевченківського районного суду Києва було обрано суддю Євгена Мартинова.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Як повідомлялося, 21 січня 2020 року колектив Окружного адміністративного суду міста Києва обрав Павла Вовка головою суду.

Нагадаємо, 20 серпня 2019 року голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк на засіданні Вищої ради правосуддя, де розглядалося клопотання ГПУ про відсторонення його від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності, заявив, що склав повноваження голови ОАСК за власним бажанням.

26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

2 серпня судді Окружного адмінсуду Києва Євген Аблов, Ігор Погрібніченко і його голова Павло Вовк, а також суддя Суворовського райсуду Одеси Іван Шепітко прийшли на допит до Першого слідчого відділу Управління спецрозслідувань Генпрокуратури, де їм вручили повідомлення про підозру.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі ВККСУ задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

14 серпня 2019 року у Вищій раді правосуддя повідомили, що до них надійшли клопотання заступника генпрокурора про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя суддів ОАСК Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка та судді Суворовського районного суду міста Одеси Івана Шепітка.

20 серпня 2019 року Вища рада правосуддя відмовила у задоволенні вказаних клопотань.

Зазначимо, що члени Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха та Андрій Овсієнко відвідували Офіс президента Володимира Зеленського напередодні розгляду клопотання про відсторонення екс-голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.