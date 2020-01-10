Вища рада правосуддя остаточно звільнила суддю, яка призупинила ліцензію SkyUp



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Вища рада правосуддя звільнила суддю Олену Литвиненко Фото: Радіо Свобода

Суддя Олена Литвиненко здійснила втручання в діяльність авіакомпанії SkyUp, що заборонено законом

У четвер, 9 січня, Вища рада правосуддя (ВСП) звільнила суддю Баришівського районного суду Олену Литвиненко, яка винесла рішення щодо призупинення ліцензії авіаперевізника SkyUp.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Суддя Олена Литвиненко при вирішенні питання про наявність чи відсутність підстав для вжиття заходів забезпечення позову здійснила втручання в діяльність ТОВ «Авіакомпанія SkyUp», що заборонено законом», - заявили в ВСП.

Також у рішенні сказано, що Литвиненко не врахувала специфіку правових відносин між заявником та відповідачем.

Нагадаємо, рішення про звільнення Литвиненко було прийнято ще 15 листопада 2019 року.

Баришівський расуд Київської області 24 травня виніс ухвалу про призупинення дії ліцензії авіакомпанії SkyUp Airlines на право перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Позивачем у справі про призупинення ліцензії SkyUp була вказана тимчасово безробітна Оксана Пасенко. Пізніше вона заявила журналістам, що позовну заяву не подавала і послугами SkyUp не користувалася.

Незважаючи на це, 2 липня стало відомо, що Пасенко звернулася в Державне бюро розслідувань, прокуратуру і Національну поліцію із заявою про скоєння авіакомпанією злочину — невиконання рішення суду про призупинення дії ліцензії на право перевезення пасажирів.

В липні повідомлялося, що суддя прійняла рішення піти у відставку, але потім передумала.