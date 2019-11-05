Маруся Звіробій проти Зеленського. В Ізраїлі трапилась схожа історія: прем'єр Нетаньягу вимагає суворого покарання



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Сім'я прем’єр-міністра Ізраїлю: Беньямін Нетаньягу з дружиною Сарою та синами Яіром і Авнером

У статусі Сабаг написано: «Люто ненавиджу Біньяміна, Сару і Яіра Нетаніягу та всіх, хто з ними співпрацює»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся в понеділок, 4 листопада, до виконуючого обов'язки генерального інспектора поліції Моті Коену через погрози на адресу Сари, Яіра та особисто проти нього.

Причиною звернення стали публікації в Facebook користувача, зареєстрованого під ім'ям Цвіка Сабаг, в одній з яких він звертається до поліції Ізраїлю: «Підготуйтеся до регулювання руху на похоронах Біньяміна, Сари і Яіра Нетаньягу».

«Поліція Ізраїлю, підготуйтеся до регулювання руху на похоронах Біньяміна, Сари і Яіра Нетаньягу»

У статусі Сабаги написано: «Люто ненавиджу Біньяміна, Сару і Яіра Нетаньягу та всіх, хто з ними співпрацює».

Як аватарку Сабаг використав фото, на якому на тлі особи Нетаньягу – петля для шибениці.

Біньямін Нетаньягу закликав поліцію негайно почати розслідування.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань депутатки Верховної Ради Софії Федини від фракції «Європейська солідарність» і волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.

Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним. Вона зазначила, що так розмовляти із захисниками «навіть не всі сєпари дозволяли».

Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.