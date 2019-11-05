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    У світі

    Маруся Звіробій проти Зеленського. В Ізраїлі трапилась схожа історія: прем'єр Нетаньягу вимагає суворого покарання

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    <p>Сім'я прем&rsquo;єр-міністра Ізраїлю: Беньямін Нетаньягу з дружиною Сарою та синами Яіром і Авнером</p> - Маруся Звіробій проти Зеленського. В Ізраїлі трапилась схожа історія: прем'єр Нетаньягу вимагає суворого покарання

    Сім'я прем’єр-міністра Ізраїлю: Беньямін Нетаньягу з дружиною Сарою та синами Яіром і Авнером

    У статусі Сабаг написано: «Люто ненавиджу Біньяміна, Сару і Яіра Нетаніягу та всіх, хто з ними співпрацює»

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся в понеділок, 4 листопада, до виконуючого обов'язки генерального інспектора поліції Моті Коену через погрози на адресу Сари, Яіра та особисто проти нього.

    Причиною звернення стали публікації в Facebook користувача, зареєстрованого під ім'ям Цвіка Сабаг, в одній з яких він звертається до поліції Ізраїлю: «Підготуйтеся до регулювання руху на похоронах Біньяміна, Сари і Яіра Нетаньягу».

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    «Поліція Ізраїлю, підготуйтеся до регулювання руху на похоронах Біньяміна, Сари і Яіра Нетаньягу»

    У статусі Сабаги написано: «Люто ненавиджу Біньяміна, Сару і Яіра Нетаньягу та всіх, хто з ними співпрацює».

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    Як аватарку Сабаг використав фото, на якому на тлі особи Нетаньягу – петля для шибениці.

    Біньямін Нетаньягу закликав поліцію негайно почати розслідування.

    Нагадаємо, Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань депутатки Верховної Ради Софії Федини від фракції «Європейська солідарність» і волонтерки Марусі Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.

    Федина висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним. Вона зазначила, що так розмовляти із захисниками «навіть не всі сєпари дозволяли».

    Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    Президент поспілкувався з бійцями про ситуацію на Донбасі, а наприкінці між Зеленським і бійцем Денисом Янтарем сталася сварка, коли президент обурився переведенням теми на політику.

    Ізраїль Беньямін Нетаньягу
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