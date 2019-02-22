Обшуки в Полтавській ОДА: стали відомі подробиці



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Детективи НАБУ відмовилися коментувати слідчі дії Фото: zmist.pl.ua

Заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький, у кабінеті якого проводили обшуки, був відсутній на робочому місті

Співробітники Національного антикорупційного бюро України о 10:30 завершили обшуки у кабінеті першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Андрія Пісоцького.

Про це 22 лютого повідомляє місцеве видання «Зміст».

«Детективи НАБУ покинули кабінет Андрія Пісоцького. Коментувати слідчі дії відмовилися», - пише видання.

Сам посадовець був відсутній на робочому місті.

Зазначається, помічник Пісоцького Тетяна Храмова відмовилась коментувати обшуки та надати інформацію, коли посадовець повернеться на роботу.

«Також є інформація, що обшуки мали провести в кабінеті голови Полтавської ОДА Валерія Головка. Проте, охоронці кабінету очільника відмовилися коментувати будь-що про обшук. За додатковою інформацією, обшуки в Головка провели ще о 5 годині ранку», - говориться у повідомленні.

За попередньою інформацією, обшуки в Полтавській ОДА проводять у рамках досудового розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4. статті 368 КК України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Раніше повідомлялося, що у Полтаві співробітники НАБУ в п’ятницю, 22 лютого, прийшли з обшуками до голови і заступника облдержадміністрації.