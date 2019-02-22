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    Обшуки в Полтавській ОДА: стали відомі подробиці

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    <p>Детективи НАБУ відмовилися коментувати слідчі дії</p> - Обшуки в Полтавській ОДА: стали відомі подробиці

    Детективи НАБУ відмовилися коментувати слідчі дії

    Фото: zmist.pl.ua

    Заступник голови Полтавської ОДА Андрій Пісоцький, у кабінеті якого проводили обшуки, був відсутній на робочому місті

    Співробітники Національного антикорупційного бюро України о 10:30 завершили обшуки у кабінеті першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Андрія Пісоцького.

    Про це 22 лютого повідомляє місцеве видання «Зміст».

    «Детективи НАБУ покинули кабінет Андрія Пісоцького. Коментувати слідчі дії відмовилися», - пише видання.

    Сам посадовець був відсутній на робочому місті.

    Зазначається, помічник Пісоцького Тетяна Храмова відмовилась коментувати обшуки та надати інформацію, коли посадовець повернеться на роботу.

    «Також є інформація, що обшуки мали провести в кабінеті голови Полтавської ОДА Валерія Головка. Проте, охоронці кабінету очільника відмовилися коментувати будь-що про обшук. За додатковою інформацією, обшуки в Головка провели ще о 5 годині ранку», - говориться у повідомленні.

    За попередньою інформацією, обшуки в Полтавській ОДА проводять у рамках досудового розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4.  статті 368 КК України (Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

    Раніше повідомлялося, що у Полтаві співробітники НАБУ в п’ятницю, 22 лютого, прийшли з обшуками до голови і заступника облдержадміністрації.

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