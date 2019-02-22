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    НАБУ нагрянуло із обшуками у Полтавську облдержадміністрацію

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    <p>Детективи НАБУ прийшли з обшуками в Полтавську ОДА вранці 22 лютого</p> - НАБУ нагрянуло із обшуками у Полтавську облдержадміністрацію

    Детективи НАБУ прийшли з обшуками в Полтавську ОДА вранці 22 лютого

    Детективи НАБУ, як повідомив журналіст Ігор Маскалевич, проводять обшуки в кабінеті голови ОДА Валерія Головка та першого зама Андрія Пісоцького

    У Полтаві співробітники НАБУ в п’ятницю, 22 лютого, прийшли з обшуками до голови і заступника облдержадміністрації.

    Про це у Facebook написав журналіст Ігор Маскалевич.

    «Полтава - НАБУ у кабінетах голови і заступника облдержадміністрації роблять обшуки. 5 детективів НАБУ проводять обшуки в кабінеті Валерія Головка (голови ОДА) та першого зама Андрія Пісоцького», - повідомив Маскалевич.

    Причини обшуків не повідомляються.

    Нагадаємо, 20 лютого поліція провела 135 обшуків у на території трьох міст України (Миколаїв, Хмельницький та Одеса) в рамках кримінального провадження щодо неналежного харчування у навчальних закладах Миколаєва. В поліції повідомили подробиці.

    Крім того, правоохоронці 21 лютого, окрім Запорізької області, провели низку обшуків щодо можливого підкупу виборців також у Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

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