ОБСЄ: перемир'я на Донбасі приносить результати



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ОБСЄ: перемир'я від 21 липня продовжує приносити результати, незважаючи на деяке загострення ситуації в останні дні

За останні два тижні, за даними ОБСЄ, не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населенн

Перемир'я на Донбасі продовжує приносити плоди, незважаючи на деяке загострення ситуації останнім часом.

Про це сказав спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

«Результати останніх засідань Тристоронньої контактної групи по Донбасу (ТКГ) вселяють певний оптимізм. Перемир'я, узгоджене ТКГ і взаконене від 21 липня, продовжує приносити результати, незважаючи на деяке загострення ситуації в останні дні», - сказав Сайдік у Мінську за підсумками засідання ТКГ.

Він повідомив, що за останні два тижні, за даними СММ ОБСЄ, не було зареєстровано жодної жертви серед цивільного населення. Крім того, кількість цивільних жертв залишається найнижчою з початку конфлікту.

Сайдік також відзначив позитивну динаміку щодо імплементації рішень ТКГ з відновлення моста в Станиці Луганській.

«Зокрема, на цей момент розмінування підходів до мосту завершене. Проводиться демонтаж фортифікаційних споруд, що дозволить розпочати підготовку і проведення ремонту», - заявив спецпредставник.

Крім того, Сайдік нагадав, що 5 вересня виповнюється п'ять років з дня підписання Мінського протоколу. «У зв'язку з цим учасники ТКГ ще раз підтвердили повну прихильність до Мінських угод», - підкреслив він.

За інформацією спецпредставника, ТКГ на засіданні також обговорила перспективи відновлення розведення сил і засобів у Золотому і Петровському; питання водопостачання; перспективи обміну утримуваними; амністію; місцеві вибори.

Нагадаємо, українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу порушила питання про повернення російської сторони в Спільний центр з контролю і координації сторін.

До слова, у серпні в ОБСЄ заявили, що «хлібне» перемир'я цьогоріч є найдієвішим.

Джерело: Інтерфакс-Україна