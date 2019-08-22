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    ОБСЄ: «хлібне» перемир'я цьогоріч є найдієвішим

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    <p>З початку перемир'я не зареєстровано жодного вбитого цивільного внаслідок обстрілів</p> - ОБСЄ: «хлібне» перемир'я цьогоріч є найдієвішим

    З початку перемир'я не зареєстровано жодного вбитого цивільного внаслідок обстрілів

    Перемир'я, яке набрало чинності 21 липня, продовжує приносити плоди, заявили в ОБСЄ

    Наступне засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 4 вересня.

    Про це сказав журналістам у Мінську спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, повідомляє «Белта».

    Він також заявив, що перемир'я на сході України, яке розпочалося 21 липня, є найдієвішим проти тих, що запроваджувались раніше.

    «Перемир'я, узгоджене ТКГ, яке набрало чинності 21 липня, продовжує приносити плоди. У порівнянні з іншими перемир'ями, оголошеними раніше, воно є найдієвішим. Сьогодні, через 30 днів після його початку, середнє число порушень режиму припинення вогню є значно нижчим, ніж до його запровадження», - зазначив Сайдік.

    За даними СММ ОБСЄ, з початку перемир'я не зареєстровано жодного вбитого цивільного внаслідок обстрілів, лише одну людину було поранено, сказав Сайдік.

    «Це явно доводить важливість прийнятих нами угод про перемир'я. Я ще раз закликаю сторони й надалі повністю дотримуватися зобов'язань, особливо з урахуванням початку навчального року», - заявив він.

    До слова, українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу поінформувала про готовність розпочати ремонт мосту у Станиці Луганській 22 серпня.

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