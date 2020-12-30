ОБСЄ знайшла на окупованому Донбасі російський радіокомплекс «Житель»

Місія ОБСЄ вже не вперше виявляє на окупованому Донбасі російський комплекс РЕБ Р-330Ж «Житель»

Система «Житель» ніколи не була на озброєнні українського війська

Спеціальнаа моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала біля окупованої Михайлівки, на кордоні з РФ, сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Житель».

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

27 грудня орієнтовно за 2 км від н. п. Михайлівка та приблизно за 2,5 км від кордону з Російською Федерацією безпілотник місії виявив комплекс радіоелектронної боротьби (ймовірно Р-330Ж «Житель»).

Нагадаємо, що СММ ОБСЄ вже не вперше виявляє на окупованому Донбасі російський комплекс РЕБ Р-330Ж «Житель». Зокрема, в ніч на 29 листопада безпілотник Місії зафіксував його неподалік кордону з Російською Федерацією.

8 листопада СММ вперше помітила новітню російську систему радіоелектронної боротьби «Наводчик-2» поблизу тимчасово окупованого Луганська.

Окрім того, на тимчасово окупованих територіях фіксували системи електронної боротьби Р-934Б «Синиця», РБ-636 «Свєт-КУ», 1Л269 «Красуха-2», РБ-109A «Биліна», комплекс радіоелектронної боротьби з БПЛА «Репелент-1», станція перешкод «Тірада-2», комплекс радіоелектронної розвідки «Торн», радіолокаційна станція наземної розвідки «Кредо-М1» тощо.

Усі ці системи та комплекси ніколи не були на озброєнні Збройних сил України.

Також зазначимо, що із початку перемир'я місія зафіксувала 4 960 порушень режиму припинення вогню (зокрема 2 080 вибухів, 589 невизначених боєприпасів у польоті, 61 спалах дульного полум’я, 43 освітлювальні ракети, а також щонайменше 2 187 черг і пострілів). Лише за добу ОБСЄ зафіксувала 300 порушень «тиші» на Донбасі. Із них 299 - у Донецькій області, і ще два - на Луганщині.

Разом з тим пресцентр штабу ООС повідомив, що протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета.