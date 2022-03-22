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    Обстріл Києва: одна людина загинула, троє поранено

    Обстріл Києва: одна людина загинула, троє поранено
    фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

    Пошкоджено два будинки й вантажівку

    Внаслідок ворожого обстрілу Оболонського району Києва в місті пошкоджено дві будівлі та зайнявся вантажний автомобіль. Поранено дві людини, одна загинула. Про це повідомили у військовій адміністрації Києва.

    Також зазначається, що ще одна ракета, випущена зі «Смерчу», попала в річку Дніпро.

    В ДСНС зазначили, що обстріл стався близько 13.00, ліквідували пожежу о 15:00.

    В обладміністрації зазначили, що за всі 27 днів спротиву у Києві пошкоджено 72 багатоповерхівки, шість приватних будинків, 11 шкіл, п’ять дитячих садочків. Затримано 162 диверсанти.

    Також у військовій адміністрації нагадали про заборону використовувати відеофіксатори в автомобілях, знімати військові об‘єкти, пересування техніки та результат обстрілів.

    Теги: росія окупанти Київ ДСНС війна обстріл військові автомобіль Україна ракета окупація #stoprussia
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    Обстріл Києва: одна людина загинула, троє поранено