Обстріл Києва: одна людина загинула, троє поранено

Пошкоджено два будинки й вантажівку

Внаслідок ворожого обстрілу Оболонського району Києва в місті пошкоджено дві будівлі та зайнявся вантажний автомобіль. Поранено дві людини, одна загинула. Про це повідомили у військовій адміністрації Києва.

Також зазначається, що ще одна ракета, випущена зі «Смерчу», попала в річку Дніпро.

В ДСНС зазначили, що обстріл стався близько 13.00, ліквідували пожежу о 15:00.

В обладміністрації зазначили, що за всі 27 днів спротиву у Києві пошкоджено 72 багатоповерхівки, шість приватних будинків, 11 шкіл, п’ять дитячих садочків. Затримано 162 диверсанти.

Також у військовій адміністрації нагадали про заборону використовувати відеофіксатори в автомобілях, знімати військові об‘єкти, пересування техніки та результат обстрілів.