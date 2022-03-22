Над Києвом ППО збила російську ракету (фото)

«Імовірно, «Точка У». Залишки ракети впали у Дніпро»

Протиповітряна оборона (ППО) збила російську ракету над Києвом. Залишки снаряду впали у Дніпро. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram-каналі.

«Імовірно, «Точка У». Залишки ракети впали у Дніпро», – пише Геращенко.

У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).

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