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    Над Києвом ППО збила російську ракету (фото)

    Над Києвом ППО збила російську ракету (фото)
    фото: Антон Геращенко

    «Імовірно, «Точка У». Залишки ракети впали у Дніпро»

    Протиповітряна оборона (ППО) збила російську ракету над Києвом. Залишки снаряду впали у Дніпро. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в Telegram-каналі.

    «Імовірно, «Точка У». Залишки ракети впали у Дніпро», – пише Геращенко.

    У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

    Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

    Нагадаємо, мер Борисполя закликав мешканців виїхати з міста (відео).

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Над Києвом ППО збила російську ракету (фото)