У Києві мародери помічають квартири, які залишились без господарів (відео)

Такі позначки люди знайшли у всьому будинку

Вони залишають біля дверей специфічні мітки

У Києві мародери помічають квартири, які залишились без господарів. Про це у своєму Telegram-каналі написав заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

«Будьте пильні!» – написав чиновник і опублікував відео.

На кадрах видно, що біля дверей квартир є мітки. Це приклеєні до стіни сірники у формі літери V та червона фарба.

Раніше повідомлялося, що групи осіб можуть намагатися проникнути в будинки під виглядом співробітників мережі «Ланет» для ніби-то підключення інтернету.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада України 3 березня ухвалила закон про посилення покарання за мародерство під час воєнного стану. Мародерство прирівняли до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою.

Зокрема, документ прирівнює мародерство до злочину в особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою. Законом передбачено, що викрадення на полі бою речей, які є з вбитими чи пораненими (мародерство), карається позбавленням волі терміном від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що в багатьох містах України спійманих мародерів примотують напівголими до стовпів.

Додамо, що за мародерство та спроби підняття цін в Охтирці будуть розстрілювати на місці.

Раніше повідомлялося, в Миколаєві спіймали мародера, який спробував пограбувати магазин. Чоловікові зняли штани та плівкою примотали до стовпа.

Також керівники парламентських фракцій виступають за посилення кримінальної відповідальності за мародерство. Відповідний проєкт 3 березня зареєстровано у Верховній Раді.