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    Окупанти знову нанесли удар по Києву

    Рашисти обстріляли Київ&nbsp; - Окупанти знову нанесли удар по Києву
    Рашисти обстріляли Київ 
    фото: ДСНС

    На Оболоні горіла вантажівка і дві будівлі

    Сьогодні вдень в Оболонському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу горіла вантажівка та дві будівлі.

    Як зазначає ДСНС, повідомлення про подію надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10. Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15:00 – ліквідували.

    На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

    Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

    Також нагадаємо, що окупанти обстріляли Бровари з артилерії. Снаряд впав на територію заводу.

    Також сьогодні повідомлялося, що над Києвом ППО збила російську ракету.

    У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

    Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.

    Теги: росія окупанти Київ ДСНС війна обстріл рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти знову нанесли удар по Києву