Окупанти знову нанесли удар по Києву
На Оболоні горіла вантажівка і дві будівлі
Сьогодні вдень в Оболонському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу горіла вантажівка та дві будівлі.
Як зазначає ДСНС, повідомлення про подію надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10. Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15:00 – ліквідували.
На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.
Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.
Також нагадаємо, що окупанти обстріляли Бровари з артилерії. Снаряд впав на територію заводу.
Також сьогодні повідомлялося, що над Києвом ППО збила російську ракету.
У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.
Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.