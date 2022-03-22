Окупанти знову нанесли удар по Києву

Сьогодні вдень в Оболонському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу горіла вантажівка та дві будівлі.

Як зазначає ДСНС, повідомлення про подію надійшло до столичних рятувальників 22 березня о 13:10. Рятувальники о 14:38 локалізували пожежу, о 15:00 – ліквідували.

На місці працювали 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Також нагадаємо, що окупанти обстріляли Бровари з артилерії. Снаряд впав на територію заводу.

Також сьогодні повідомлялося, що над Києвом ППО збила російську ракету.

У Київській області станом на 22 березня найбільш небезпечними напрямками є Житомирська траса, Буча–Ірпінь–Гостомель, Дмитрівська та Макарівська громади, Мощун та північ Вишгородського району.

Україна відвоювала Макарів, але після перебування російських окупантів майже половина селиша зруйнована чи пошкоджена.